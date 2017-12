Siguen sin aparecer los tres encapuchados que atracaron a mano armada una joyería con clientes en La Bañeza

No importa que los cojan o no, a los cuatro días están en la calle disfrutando del botín. Al menos si no los buscan nos ahorraríamos el coste de policía, jueces y cárcel. La mayoría de los delincuentes de Europa y América vienen a España a cometer sus delitos porque saben que aquí no les pasa nada, incluso en la cárcel viven mejor que en su país. Las leyes españolas están hechas por políticos que piensan que se les van a aplicar a ellos por eso no tienen el menor interés en que sean severas.