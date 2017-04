Sólo el 30% del riego del Luna se ha modernizado pese a las sequías

A. Domingo | Redacción

Sólo el 30% de la superficie agrícola que se abastece del pantano de Los Barrios de Luna dispone de riego modernizado. En concreto, de las 52.600 hectáreas que domina el embalse, sólo a 15.800 llega el agua a presión a pie de finca pese a las recurrentes sequías que sufre la zona. Además, las explotaciones modernizadas se concentran fundamentalmente en dos comunidades: el Canal General del Páramo —también conocido como Páramo Alto—, donde se han modernizado 11.000 de las 16.887 hectáreas que comprende, y el Páramo Medio única comunidad modernizada en su totalidad, si bien es cierto que domina 4.500 hectáreas. Otras 300 corresponden a la Presa Cerrajera, en el término de Santa Marina del Rey.

El dato es especialmente relevante en un año en el que no se puede garantizar que las la cosecha en las comunidades que riegan a pie si no cambia el tiempo y en el que ya se ha empezado a consumir agua del embalse ante la sequedad que presenta el suelo por la falta de lluvias. En otras campañas, el desembalse no se realiza hasta mediados de mayo y a estas alturas de abril los comuneros que dependen del Luna han consumido ya 18,85 hectómetros cúbicos (hm3), con un gasto medio de 359 m3 por cúbicos por hectárea, que se descuentan de los 4.000 asignados para toda la campaña.

Aplicar la última tecnología al riego supone un ahorro de un 20% del agua y, en años como este, afrontar los cultivos de regadío con una mayor seguridad que en las zonas donde todavía se riega por inundación. De ahí que mientras en el modernizado Páramo Medio hablan de recursos justos, pero se ven posibilidades de sacar el año adelante, en los regadíos tradicionales —donde tratan de salvar con los riegos de ahora los cereales— se planteen la posibilidad de no disponer de agua para terminar el ciclo de los cultivos si la situación de sequía perdura.

Ni unas posibles balsas de regulación lateral de La Rial y Los Morales —de las que sólo existe un anteproyecto y su declaración de impacto ambiental lleva m,eses atascada— ni las modernizaciones programadas para el año 2020 solucionarán los problemas de esta campaña, pero el presidente del Sindicato Central de Regantes de Los Barrios de Luna, Ángel González Quintanilla, suspiraba en declaraciones a este periódico por una cobertura mayor: «Otro 20% modernizado nos iba a quitar muchos problemas», manifestó en un análisis de la situación, que publicó este diario el día 13.

Para el 2020

El Mapa de Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería contempla para el final de la década en el área de Los Barrios de Luna la modernización de otras 3.878 hectáreas en el Páramo Alto (sectores IV y VI) y la concentración parcelaria en Llamas de la Ribera y Carrizo previa a la instalación de riego a presión, que deberá esperar para su entrada en servicio a una nueva programación. Es decir, que para 2020, la superficie modernizada será del 37%. Habrá que sumarle la que se eencuentra en ejecución, pero está lejos aún de sumar el 50% que desearía el presidente del sindicato central, en este año de especial carestía.

La comunidad de la Vega de Abajo anunciaba hace una semana, al reclamar la construcción de las disputadas balsas del río Órbigo, la apertura de un nuevo proceso para «la modernización de las infraestructuras de nuestra zona regable», como complemento a la regulación adicional, al entender «que son los dos aspectos en los que podemos aportar para mejorar la situación del conjunto».