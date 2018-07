El subdelegado se ofrece a mediar por la Asturleonesa

v. araujo | villablino

El subdelegado de Gobierno en León, Faustino Sánchez, se ha ofrecido como interlocutor para trasladar a las administraciones superiores la problemática a las que se enfrentan los trabajadores de la compañía minera Asturleonesa, tras el encuentro que mantuvo con el comité de dicha empresa ayer en la capital lacianiega. En este sentido, el subdelegado espera lograr alcanzar una solución lo antes posible, ya que el periodo de consultas del ERE finaliza en la primera semana de agosto.

El presidente del comité de empresa, Pablo Ménguez, afirmó que al igual que con la anterior subdelegada, y el resto de partidos políticos, quieren «ponerle al día de la situación que tenemos y el tiempo que nos queda». En este sentido, recordó que concretamente el día 3 de agosto finaliza el plazo de las consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción . «Si quieren hacer algo tendrá que ser con mucha celeridad». Por otra parte, el presidente del comité afirmó que no están de acuerdo con el ERE «siempre que sea perder empleo no vamos a estar de acuerdo». Respecto a los dos planes de trabajo, consideran que el número es insuficiente, ya que «se fija la cifra en 30 trabajadores para uno de ellos y para otro sería 50», los cuales realizarían las mismas labores que están llevando a cabo actualmente, y pasan por tareas de vigilancia, «tras el corte de suministro eléctrico empezaron a robar el cobre de los cables» así como labores de recuperación de material de la mina para que «a medida que va subiendo el nivel del agua, no se vaya inundando el material», explicó Menguez.

Por su parte, el alcalde de Villablino, quien también estuvo presente en esta reunión, señaló que les han trasladado a Sánchez la delicada situación que vive el sector y más concretamente esta empresa, «al encontrarse en un proceso concursal que tiene su final a principios de agosto». Además confía en el subdelegado para que traslade la problemática a quien corresponda.

El comité recuerda que los trabajadores de Asturleonesa acumulan ya siete nóminas impagadas, además de tres pagas extraordinarias. Para el próximo día 31 de este mes, esta prevista que una representación de la Federación de Industria de USO se reunirá con el Instituto para la Restructuración de la Minería, en lo que será la primera toma de contacto tras el cambio de Gobierno, en donde se abordará la situación del sector y exigirán celeridad para resolver la situación extrema que atraviesan los 170 trabajadores de la compañía minera. La cuarta reunión del periodo de consultas se celebrará el próximo día 27 de julio.