El TC no ampara a Victorino Alonso y las acusaciones solicitan su prisión

A. Domingo | Redacción

Caso juzgado. La Sección Primera del Tribunal Constitucional (TC) acordó no admitir el recurso de amparo promovido por el empresario leonés Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves —en la provincia de Huesca— y las acusaciones solicitarán ahora la ejecución de la sentencia y el ingreso en prisión acusado.

La Audiencia Provincial de Huesca impuso en enero a Alonso las pena de dos años de cárcel e indemnización de 25.490.805 euros a favor de la Diputación General de Aragón por un delito contra el patrimonio. En concreto, las obras que se ejecutaron en octubre de 2007 en una cueva del coto de caza de Bastarás, gestionado por la empresa Fimbas, S.A., que controlaba el leonés. La actuación dio al traste con un yacimiento del Neolítico para convertir la caverna en refugio y lugar de alimento de las especies cinegéticas. Posteriormente, los representantes legales del empresario interpusieron recurso ante el Constitucional y solicitaron la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras no existiera pronunciamiento del máximo órgano judicial.

El TC despacha con menos de una doce de líneas el asunto, al considerar «que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso», parvedad habitual del alto tribunal cuando no admite un asunto, señalaron fuentes judiciales.

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Huesca dictaba ayer una providencia por la que levanta la suspensión de la ejecución de la sentencia y una diligencia en la que ordena que se recaben los antecedentes del penado y en la que insta a las partes a remitir en el plazo de tres días «informe en cuanto a suspensión de la pena de 2 años de prisión al condenado Victorino Alonso García».

Responsabilidad civil

La letrada de la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), Pilar Villellas, una de las entidades, junto con Ecologistas en Acción, personadas en el proceso, indicó ayer que las acusaciones solicitarán el ingreso en prisión del empresario minero al no haber satisfecho la indemnización impuesta —casi 25,5 millones— en concepto de responsabilidad civil. La abogada explicó que para suspender una pena de prisión la pena no debe exceder los dos años de privación de libertad, el penado no debe tener antecedentes penales y, además, debe haber pagado la indemnización.

Si bien Fimbas «ha aportado el coto, valorado en 12 millones, aún faltan unos 13,5 millones por pagar. Por tanto, no cumple los requisitos». La letrada recordó que hace tiempo que se embargó parte de la pensión a Alonso, mediante la que se habían recaudado 17.500 euros, según reconocía un auto del mes de febrero.

El empresario espera juicio en la Audiencia de León por un delito ambiental por la explotación sin licencia del cielo abierto del el Feixolín.