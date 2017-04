«Terminaré el viaje por Denise»

a.g. valencia | astorga

«Algún día terminaré el viaje por mi hermana y recordaré el Camino como una peregrinación en un hermoso país hecho por gente cariñosa como la que traté en mi breve estancia en Astorga». Con esta palabras, Cedric Thiem, el hermano de Denise, la peregrina asesinada en Castrillo de los Polvazares en abril de 2015, se expresaba tras conocer el veredicto de culpabilidad que el jurado popular consideró para Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado por el crimen. «El 5 de abril mi hermana fue vista por última vez y ahora, dos años más tarde y el mismo día, tenemos veredicto», subrayó, recordando que con esta decisión la familia se da la oportunidad de poder cerrar «un poco más» el caso «porque sabemos que la confianza que hemos puesto en la justicia ha sido bien ejercida».

Cedric también recordó que los allegados a Denise nunca entenderán la forma en que se fue, aunque «sabemos que nos tenemos el uno al otro y juntos vamos a hacer lo mejor que podamos para avanzar». A través de un mensaje en las redes sociales, Cedric Thiem también quiso agradecer todo el apoyo que en estos dos años ha recibido la familia. «Esto es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado y en estos meses hemos recibido mucho cariño de todo el mundo. Todo el trabajo duro, el consejo y las ganas de ayudar no las olvidaremos y estaremos eternamente agradecidos», escribió.

Cedric Thiem fue quien tras no tener noticias de su hermana y comprobar que no había hecho movimientos bancarios en los últimos días denunció su desaparición en abril de 2015 y se desplazó hasta Astorga, donde se le perdió la pista a la mujer, para colaborar y tratar de esclarecer su paradero. Tras intensas jornadas en la capital maragata Cedric regresó a Arizona sin noticias de Denise, que había emprendido el Camino el 6 de marzo en Pamplona. No sería hasta septiembre, tras la detención de Muñoz Blas en Asturias, cuando se localizó el cadáver en un paraje cercano a Santa Catalina de Somoza. Cinco meses después de perderle la pista a Denise parecía que las piezas empezaban a encajar. Un puzzle que, ahora, puede cerrarse después de que el miércoles el jurado popular del caso declarara culpable de asesinato y de robo con violencia al único acusado. Mientras llega la sentencia, acusación particular y Fiscalía piden 25 años para Muñoz Blas, la defensa se reitera en la libre absolución y ya ha anunciado que presentará todos los recursos ante instancias superiores.