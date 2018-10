Todos los grupos ecologistas piden acabar con el carbón y la energía nuclear en seis años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pero que demagogos sois los "felices" de la vida. ¿ Coches eléctricos? Pero si eso es el engaño que nos queréis colar. ¿Con qué electricidad ser van a recargar si no se produce? Y encima no duran ni medio día.... No nos vendáis más motos, anda majos.