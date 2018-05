Los trabajadores de Asturleonesa podrán acogerse a la baja incentivada

v.a. | villablino

Los administradores concursales de la compañía minera Asturleonesa y el comité de empresa de la citada minera, con una explotación en Cerredo, han llegado a un acuerdo por el que los trabajadores que así lo deseen puedan acogerse a una baja voluntaria incentivada. Todavía falta el auto del juez para que sea efectivo este acuerdo, según afirmó el presidente del comité de empresa, Pablo Menguez.

Con esta nueva medida, los trabajadores que se acogieran a esta baja podrían recibir su correspondiente indemnización por parte del Ministerio y para la empresa supondría no aumentar la deuda en concepto de nóminas atrasadas. En este sentido, Menguez señaló que valoraba positivamente esta medida ya que además es de forma voluntaria y puede suponer «una nueva salida para aquellos trabajadores que deseen la baja incentivada, por los motivos que sean», matizó.

Mientras tanto, los trabajadores continúan a la espera de saber la decisión del juez respecto a la liquidación de la empresa minera y en donde el comité pidió en su momento, la continuidad de la compañía, al considerar que podría ser más atractiva la minera para otro posible empresario que quisiera hacerse cargo de la misma.

Por el momento, la empresa eléctrica Endesa no está comprando carbón a Asturleonesa, algo que hizo que un posible empresario interesado en la misma decidiera no presentar ninguna oferta, al conocer que no compraría mineral hasta el mes de septiembre y a partir de ese momento sin un calendario fijo de compra. Además, la explotación minera de Cerredo continua sin suministro eléctrico desde el pasado día 2 de mayo debido a impagos.

Una situación de la que está pendiente alrededor de 200 trabajadores y de los cuales unos unos 120 son de Laciana, y es que todavía se les adeuda la mitad de la nómina del mes de diciembre, la paga extraordinaria de Santa Bárbara y las nóminas correspondientes de lo que va de este año.

Hace unos días, la Asociación de Comarcas Mineras (Acom) celebró su comisión permanente en Degaña para abordar la situación de la minera Asturlonesa. En este encuentro se alcanzó el compromiso de buscar apoyo institucional tanto en el Principado de Asturias como en la Junta de Castilla y León Una doble vertiente para buscar apoyo institucional ya que por un lado la explotación está en la vertiente asturiana y la compañía eléctrica Endesa quien le compraba el carbón a Asturleonesa para abastecer a la térmica berciana de Compostilla. Una iniciativa que fue valorada positivamente por el comité de empresa.