Los trabajadores del CTR responderán con la huelga si no mejora la gestión

Reunión clave. El comité de empresa de la UTE Legio VII del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, Gersul y la Diputación mantienen hoy un encuentro que decidirá el futuro más inmediato de la planta y que abordará los asuntos que están encima de la mesa por «la mala gestión», como matizó ayer el presidente del comité, Fernando Abella, quien no descartó responder con la huelga si no se encarrila la situación.

«Hay varios temas calientes», subrayó, cuestionando por qué Gersul no paga las facturas por el servicio mes a mes a la UTE que «está abocando a que al final no se pague las nóminas a los 170 trabajadores». Abella mantienen que estos pagos no se realizan desde agosto y calcula que se adeudan 5 millones. «Gersul asegura que están retenidos porque el secretario está de baja y no hay quien firme. Es inexplicable», mantuvo y matizó que las empresas matrices están mandando dinero pero «es una situación que no sabemos cuánto la van a aguantar».

Otro de los asuntos que preocupan porque están en juego los puestos de trabajo de seis empleados es la gestión del nuevo vaso cuya obra está a punto de concluir. «Queremos que nos aclaren si la gestión va a correr a cargo del Somacyl y, de ser así, qué pasará con esos empleados», consciente de que la vida útil del vaso actual termina en marzo y aún se desconoce el futuro más próximo.

Abella también confía en que la reunión ponga sobre la mesa los verdaderos motivos que impiden a Gersul convocar una asamblea para, entre otros asuntos, ratificar el pago de la deuda de 20 millones a la UTE —como así se ha acordado en el juzgado— para cerrar un capítulo que viene coleando desde 2009 y 2010, cuando el consorcio no estuvo de acuerdo con los desfases en unas facturas y no abonó su totalidad. «La asamblea es necesario para suscribir el acuerdo», sostuvo el presidente del comité de empresa, quien, no obstante, cuestionó por qué en todo el año pasado no se convocó ninguna asamblea.

Abella entiende que si no se ratifica este acuerdo al final la cantidad a pagar terminará siendo mayor y «repercutirá en el contribuyente». Entonces, aseguró, «nos echarán la culpa a los trabajadores, quienes llevamos sin una revisión salarial desde 2009». El presidente del comité también explicó que esa deuda sirve de arma arrojadiza para plantear bajadas de sueldo a los trabajadores.

Insostenible

«No pueden tener a la provincia así. Llegará un momento que la situación explote», aseguró Fernando Abella, recordando que a lo largo de dos últimos años «solo hemos recibido buenas palabras pero nada más». Por eso, y con este panorama, hoy esperan conseguir un acuerdo que dé soluciones «rápidas» y que nos «convenzan a todos». De otro modo valoran ir la huelga porque «no podemos dejar que no nos paguen las nóminas. No vamos a esperar a tener la soga al cuello. Tenemos que cambiar el rumbo porque con buenas palabras no hacen nada», terminó el presidente del comité.

Primero, los interesados

Ante la reunión que se celebra esta mañana, el diputado de Fomento, Ángel Calvo, confirmó ayer el encuentro, pero declinó ahondar en los asuntos y las respuestas que se darán y que pueden suponer un punto de inflexión. «Primero tengo que escucharles a ellos y que ellos sepan lo que les tengo que decir», apuntó, corroborando que se abordarán tres puntos pero sin entrar en los detalles.