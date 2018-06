Tragsa subcontrata servicios y obras en Nueva Julia por 9,1 M€

otra empresa que sólo se entra por enchufe. Me he cansado de hacer entrevistas ahí, en una pasé un filtro de 700 personas y quedamos sólo cuatro para dos puestos y no me cogieron. En la entrevista les dije que yo había trabajado en el CSIC, y me dice " ese es mejor trabajo el nuestro y cómo entraste en el Consejo? conocías a alguien?" le dije: "que va, entré por mi expediente, no conocía a nadie, como aquí que tampoco conozco a nadie" y no me llamaron nunca jajaja. LA verdad es que era un curro de mierda de 1000 pavos todo prorrateado y encima tenía que poner mi coche para ir todos los días a zonas rurales. Casi mejor que no me llamaran.