Tres atropellos en apenas una semana reabren el debate de la seguridad vial

a.g. valencia | astorga

Los tres atropellos registrados en la última semana en la Avenida de las Murallas de Astorga han reabierto el debate sobre la seguridad vial en esta vía y en la de Ponferrada, a continuación. El martes un coche arrolló a dos personas y siete días antes otra mujer resultaba herida en la misma zona. No es la primera vez que ambas calles registran sucesos de este tipo, de hecho más del 95% de los siniestros entre conductores y peatones que ocurren en la ciudad a lo largo del año tienen como escenario ambas avenidas.

La posibilidad de implantar más medidas de seguridad en la zona no es la primera vez que se baraja. El equipo de Gobierno, según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Iglesias, mantendrá una reunión en los próximos días para fijar una solución eficaz. «Hay que buscar un equilibrio», dijo el edil, consciente de que en los dos últimos años se han venido planteando ideas que no han llegado a implementarse por falta de partida presupuestaria. Desde el área se espera que, tras la reunión, se adopte una solución que mitigue los atropellos en el entorno.

Iglesias también puso de manifiesto un dato relevante, al confirmar que «en el 100% de los atropellos o el conductor o los peatones implicados son personas de avanzada edad», haciendo un llamamiento a tomar las precauciones y a respetar la señalización.

Desde que comenzó la legislatura, la concejalía tiene sobre la mesa diferentes proyectos para mejorar la seguridad vial en la zona, que hasta el momento no se han visto dotados con presupuesto. El área de Urbanismo y Seguridad Ciudadana ya valoró en su día la posibilidad de quitar algunas plazas de aparcamiento y los contenedores para mejorar la visibilidad, un extremo que finalmente se deshecho por la pérdida de zona para estaciones y por el coste de la obra. El mismo motivo que no ha permitido que avance la instalación de luces especiales en los diez pasos de cebra de estas avenidas. Esta intervención supondría una inversión de 100.000 euros, según avanzó Iglesias. Igualmente, se baraja la posibilidad de instalar bandas desaceleradoras antes y después de cada paso de cebra. No obstante, el objetivo es encontrar una solución que beneficie a conductores, peatones y vecinos de ambas avenidas. «Hay que lograr un punto intermedio», explicó, a la espera de que la medida que se tome, si no erradica del todo los atropellos, si los atenúe.