«Un juego de soldados me dejó enganchado de niño»

a.g. valencia | astorga

Astorga se prepara para volver al invierno de 1808. Una Navidad y un cambio de año agitado, cuando en la ciudad se enfrentaron los ejércitos español y británico contra las tropas napoleónicas en plena Guerra de la Independencia. Ahora, 210 años después aquel futuro de Europa volverá a jugarse en la ciudad. Lo hará con un evento de enormes características, que recibirá a mil participantes de quince nacionalidades. Entre ellos, Napoleón estará encarnado por Mark Schneider, un americano que cuenta en su haber con el título de ser el mejor recreador del emperador francés.

—Es la primera vez que va a participar en una recreación histórica en España, ¿Por qué ha decidido ahora dar vida a Napoleón en la Recreación ‘Tres Naciones’ de Astorga?

—Por varios motivos, entre ellos porque Xavier Sánchez y Alejandro Armagnac, españoles y miembros de un grupo de recreación del que formo parte, me invitaron a participar en la recreación que se celebra en los próximos días. ¡Estoy encantado de visitar España! Un país hermoso con una historia magnífica.

—¿Cómo empezó a desarrollar su faceta recreacionista?

—Siempre me ha gustado la historia. Mi madre era francesa y mi padre era estadounidense, de ahí, de esa riqueza cultural, me viene también mi afición por la historia europea. Además, cuando era un niño, mi prima de Francia vino a visitarme y trajo un juego de soldados napoleónicos, con el propio Napoleón y los miembros de su guardia imperial. Después de aquello me quedé enganchado. Fue así, que años después, me uní a un grupo de recreación tras haber pasado por el ejército de Estados Unidos, sirviendo como soldado de caballería en la Primera División Armada en Bosnia-Herzegovina.

—¿Cuáles son sus proyectos a corto plazo?

—Lo más inmediato es participar en este gran evento que se organiza en Astorga y al final de año volveré a sumarme a la recreación de la batalla de Austerlitz en la República Checa. De hecho, he participado en este evento como Napoleón desde 2005. Hay una organización maravillosa y no deja de ser la mayor victoria de Napoleón.

—¿Siempre ha realizado el papel de Napoleón o ha habido otros personajes?

—Debo admitir que Napoleón es mi personaje favorito, pero hay otros. Napoleón fue el primero, la visita de aquella prima francesa con aquel juego me marcó.

—¿Cómo alentaría al público a participar en ‘Tres Naciones’?

—Me gustaría que todo el mundo que pueda visite el evento in situ. Además, esta recreación será un punto de partida también para la investigación de este periodo tan agitado de la historia española. También espero que los visitantes que puedan nos acompañen con trajes de la época, no solo para sumergirse mejor en el siglo XIX, sino también para meterse en la piel de los personajes y en los habitantes de la época y entender porqué se hicieron las cosas de aquella manera. En definitiva espero que sea una experiencia educativa de aprendizaje para los invitados y para los participantes. Yo, como Napoleón, estaré disponible y encantado de atender las dudas y las curiosidades.

—¿Llevará a cabo algo especial en Astorga?, ¿Algo que pueda compartir por adelantado?

—¡Por supuesto! Pero será sorpresa. No obstante, debo admitir de antemano que será un espectáculo maravilloso e impresionante. Eso sí, ya puedo adelantar que en esta ocasión ‘Napoleón’ será siempre accesible.

—¿Cómo se prepara para dar vida a Napoleón?

—He de reconocer que he estudiado a Napoleón toda mi vida, desde pequeño. Desde que era un niño, el emperador era mi héroe. Miro hacia atrás y me veo jugando a Napoleón. Aunque para prepararme para las recreaciones hago más que eso, por supuesto. De hecho, no sólo he estudiado las fechas, los acontecimientos o los gestos, sino también su manera de montar a caballo. Lógicamente, todo esto ayuda, especialmente en España, donde se recuerda a Napoleón pero quizá su figura no guste demasiado

—¿Cuáles son sus expectativas para ‘Tres Naciones’?

—Será un éxito. Un gran evento que enseña al público lo que ha pasado aquí. Y es que la educación y el conocimiento son siempre lo más importante. Por eso, prepárense: ‘Viva el emperador y larga vida a Europa’.