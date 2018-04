UPL respeta el trasvase de remolacha a Acor por sus «mejores condiciones»

A. Domingo | León

El secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos, se mostró partidario de conseguir un acuerdo «que defienda los intereses de los cultivadores de remolacha y de los trabajadores de la fábrica azucarera de La Bañeza». Santos realizó esta declaración preguntado sobre la postura de su partido ante el trasvase a Olmedo (Valladolid) de la producción de 540 hectáreas de León por parte de la cooperativa Ucogal, que preside el diputado provincial por su partido, Matías Llorente.

«No hay que olvidar que hablamos de un tema en el que los agricultores, buscando unas mejores condiciones económicas, deciden cambiar la fábrica en la que entregan la remolacha, hecho que cuenta con el respeto absoluto de la UPL», lo que no quita que la formación leonesista «busque un acercamiento de posturas, de forma que el proceso tenga los mayores beneficios para la provincia», señaló Santos.

El máximo responsable de UPL instó a Azucarera Iberia a «sentarse con los agricultores y mejorarles las condiciones», de manera que «entre los agricultores y la multinacional inglesa sean capaces de acordar unas condiciones que satisfagan a todas las partes. Esto no es una guerra entre unos y otros. Lo que es normal es que las condiciones económicas que tengan unos sean las apropiadas, porque no se le puede pedir a un empresario que pierda dinero por trabajar con una determinada empresa», El secretario general también mostró su interés «por mantener todos los puestos de trabajo en la azucarera de La Bañeza».

Por su parte, Llorente señaló que el trasvase de producción no sólo se ciñe al contrato colectivo de la cooperativa que preside. «En estos momentos, los agricultores de León de otras organizaciones agrarias ligadas a otros partidos políticos ya han contratado 1.000 hectáreas. Ya hay muchos más agricultores en León que hacen lo que hemos hecho otros para evitar el gran monopolio y la discriminación que está llevando a cabo la dirección agrícola de Azucarera Iberia o British Sugar en la provincia de León y en la cuenca del Duero». Añadió que «ya no somos solo nosotros, que quede claro», porque si hasta esta campaña se trasladaban a Acor 5.000 toneladas de raíz, «ya hay el doble de agricultores que han contratado el 100% de su producción con Acor y no con la Azucarera de La Bañeza. Por algo será», apostilló.