UPL saca adelante un presupuesto de 2,8 M€ al abstenerse la oposición

armando medina | santa maría

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo aprobó ayer en un pleno ordinario el presupuesto municipal para el ejercicio 2019 que ascenderá a 2.859.444 euros, lo que supone un incremento de 268.990 euros respecto al de 2018 que fue de 2.59.454 euros. La propuesta del equipo de Gobierno de la UPL salió adelante con los votos favorables de los propios ediles leonesistas (4) y la abstención de la oposición: PP (5) y PSOE (1).

La UPL, que gobierna en minoría, consiguió así aprobar su segundo presupuesto en lo que va de legislatura, tras haberlo hecho también con el de 2018. Los ejercicios de 2016 y 2017 debió gestionarlos con las cuentas prorrogadas.

En cuanto a los ingresos el presupuesto incluye una bajada de la recaudación por la reducción de impuestos (IBI y vehículos). En el apartado de gastos destacan los de personal (988.563 euros), gastos corrientes y servicios (1.316.080), subvención a la escuela infantil (112.970), asociaciones culturales y deportivas (22.000), Club Atlético Paramés (22.000), ayudas a emprendedores (5.500), festejos populares (175.000), feria multisectorial (48.000), banda de música (42.000), alumbrado público (105.000) y la encomienda de gestión de la Edar al Somacyl (115.000). Para inversiones se han reservado 264.000 euros: 14.000 para obras estructurales en el León Termal Sport que saldrán del propio beneficio de empresa mixta que gestiona las instalaciones, 150.000 para los Planes Provinciales y 100.000 para el polígono industrial.

La alcaldesa, Alicia Gallego, afirmó que se trata de un presupuesto con criterios de transparencia y prudencia en el que los ingresos ordinarios cubren los gastos sin rebajar los servicios de calidad, a pesar de la disminución de la presión fiscal.

El portavoz del PP, Miguel Ángel del Egido, señaló que es un presupuesto muy ajustado, en el que se podrían reducir los gastos corrientes y en el que en las inversiones «el Ayuntamiento no pone ni un euro. Si no fuera por los beneficios del spa y las ayudas de la Diputación el presupuesto no tendría nada para inversiones». Y añadió que «los presupuestos son el reflejo de la idea política de un grupo. Y la suya dista mucho de la nuestra, por lo que nos vamos a abstener para el normal funcionamiento del Ayuntamiento».

La portavoz del PSOE, Josefa de Paz, también criticó que las inversiones lleguen exclusivamente de otras administraciones.

Gastos corrientes

Ante estas palabras la alcaldesa se mostró «asombrada». Y añadió, dirigiéndose al portavoz del PP, que «en gasto corriente yo me encontré este Ayuntamiento manga por hombro. Era un desastre, no había ni un solo contrato. Arreglarlo nos ha llevado tres años. ¿Y me echa en cara que gasto mucho en gasto corriente? Hemos bajado los impuestos porque prefiero que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos cuando tenemos 7 millones de euros en el banco para gastar en inversiones necesarias y ustedes no quieren». No se quedó aquí su réplica hacia Del Egido, y Gallego afirmó: «¿Por qué usted no bajó los impuestos? ¿Por qué hizo obras con contribuciones especiales cuando tenía 21 millones de euros? ¿Por qué no dio ayudas a la natalidad? Todas las propuestas de bajada de impuestos han sido traídas aquí por el equipo de Gobierno». «Ustedes (ahora dirigiéndose a toda la oposición) no han traído aquí ni una sola propuesta. No recuerdo ni una sola. Traigan ideas, propuestas».

Del Egido le replicó que «nosotros no gastamos 21 millones de euros. Potenciamos la natalidad, el comercio y las ayudas para libros». Y añadió que «la tasa de alcantarillado la quitamos nosotros, porque ustedes desde la oposición podían pedirlo, pero no tenían capacidad para hacerlo».

Polígono industrial

La ampliación del polígono industrial también centró parte del debate. La alcaldesa recriminó al PP que durante su mandato no hubiera pedido durante la concentración parcelaria que sus fincas se las dieran junto a la zona industrial. Del Egido aseguró que sí lo habían solicitado por escrito al Itacyl, pero «no nos las dieron».

El pleno aprobó por unanimidad la plantilla municipal para 2019 que contará con 39 trabajadores.