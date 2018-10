UPL ve el preacuerdo de la minería como el finiquito definitivo del sector

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha calificado hoy el preacuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027 como el "finiquito definitivo" del sector.

El secretario general de la UPL y procurador en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, acompañado por el vicesecretario y concejal en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que han calificado el acuerdo como un "documento de papel mojado que no aporta nada". "Nos preocupa que todas las partes hayan firmado el final de las cuencas mineras", ha afirmado Santos, quien criticó lo que considera como un esfuerzo por parte de los firmantes a nivel social al hablar de prejubilaciones para los trabajadores.

Ha advertido de que se da la imagen de que la minería es un colectivo favorecido y privilegiado que consigue prejubilaciones sustanciosas. "No es una imagen real, y estamos hablando de un oficio muy duro, no un trabajo envidiable. Y esto no es precisamente lo que necesitan las cuencas mineras", ha recalcado el dirigente de ULP.

Ha apostado por "políticas activas que generen empleo, que atraigan empresas, que puedan generar riqueza y que los trabajadores puedan ejercer su proyecto de vida en las cuencas mineras y no se tengan que ir como ya ha sucedido en otras ocasiones".

Criticó con dureza al PSOE, a los sindicatos y al PP "por su hipocresía y fariseísmo porque desde el año 1992 no han aprendido la lección que dejó la mina de Hulleras de Sabero, que tras agotarse las prestaciones los trabajadores se tuvieron que ir". "Eso es lo que va a suceder ahora ya que con este acuerdo se está favoreciendo la despoblación", ha insistido.

Santos han subrayado que los sindicatos mineros estatales "están engañando a la sociedad porque han firmado un acuerdo que vende a la provincia de León y no genera ningún beneficio". "No se habla de mantener las cuencas ni se aportan soluciones que puedan llenar de optimismo las cuencas", ha abundado.

Cargó las tintas contra la "hipocresía" que está ejerciendo el PSOE leonés, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, o los sindicatos, y considera "escandaloso" escuchar que "se ha firmado lo menos malo", o al secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, decir que el documento va a traer optimismo a esta provincia.

"Sólo algunos alcaldes han sido valientes", reconoció Santos, quien destacó el arrojo del alcalde de Villablino que se ha atrevido a criticar el acuerdo, que califica "de mínimos". Por último, ha insistido en que el acuerdo "es el finiquito definitivo de la minería y se trata de engañar a la provincia de León diciendo que es bueno, cuando solo lo es para las empresas eléctricas".