Valderas será referente nacional en la conservación de especies

El Coto de Caza de Valderas ha sido elegido por el Ministerio de Medio Ambiente para poner en marcha un proyecto de conservación de especies ligadas a sistemas agrícolas intensivos en zonas esteparias, con la perdiz roja como eje. Tras las medidas que se lleven a cabo, se realizarán censos para que, si los resultados son positivos, puedan aplicarse a otros lugares del país.

«No es un proyecto sólo de caza», señala el director técnico de la iniciativa, José Antonio Pérez Garrido, doctor en Veterinaria y Master Internacional en Gestión y Conservación de Fauna Silvestre. El proyecto ha sido promovido desde la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural. Ha sido uno de los 300 aprobados de los más de 1.000 presentados a las subvenciones de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. «Pretendemos poner en marcha una serie de medidas para frenar el declive de las especies ligadas a sistemas agrícolas intensivos, como la zona en la que nos encontramos donde vemos que la disminución de la perdiz roja también se ha producido en otras especies como los sisones, los alcaravanes, las alondras, las cogujadas, el aguilucho pálido, el aguilucho cenizo... La mayor parte donde encontramos estas especies es agro-estepas agrocerealistas y con prácticas agrícolas modernas. Dejamos claro que no decimos que hubiera que evitarlas ni nada porque cada uno tiene que tener su forma de ganarse la vida y es muy lícito que se utilicen todos los medios, hay que producir. Lo que pretendemos es evitar que el declive de estas especies vaya a más».

El objetivo es introducir una serie de medidas de manejo del medio y del hábitat conjuntamente con medidas de gestión cinegética para, al menos, frenar ese declive.

El proyecto, como estipulaban las bases de la convocatoria de subvenciones, se llevará a cabo en dos comunidades autónomas. En Castilla La Mancha y Castilla y León (Valderas). «Valderas será un referente nacional», subrayan. El proyecto tendrá 3 espacios de actuación de 1.000 hectáreas cada uno. Dos de ellos se desarrollarán en Valderas. Según explica Pérez Garrido, en una de las zonas no se hará nada. Se seguirá con las prácticas de cultivo habituales. En otra sólo se realizará agricultura ecológica. Y en una tercera zona se aplicarían medidas de manejo en 10 hectáreas repartidas en pequeñas parcelas de las 1.000 escogidas. Los dos tipos de actuaciones fundamentales van a ser construir caballones, como linderos artificiales de unos 4 metros de ancho, donde se sembrarán cultivos agrícolas que no se cosecharán que estarán elevados sobre el terreno unos 40 o 50 centímetros. Serán zonas de refugio, alimentación y nidificación de estas aves. No será una reserva, se podrá cazar. En otra zona, también de cuatro metros de anchura, se realizarán prácticas de laboreo normales pero sin usar pesticidas.

Todos los años, por cada estación, se realizarán censos continuos para ver las aves que sobreviven cada año. Con esos resultados, estas prácticas podrán extrapolarse a otras zonas de España donde quieran aplicarlas. Y todo ello acompañado de medidas de gestión cinegéticas como ajustar los cupos de capturas. La reina del proyecto será perdiz roja, porque el resto son especies protegidas. La perdiz sí se puede cazar, manipular, anillar o realizar análisis sanitarios.