La Valduerna solicita tiempo para regularizar los pozos para el regadío

A. Domingo | Redacción

Conseguir tiempo para regularizar los riegos de las fincas en la comarca de la Valduerna sin miedo a que la campaña de este año acarree sanciones es el objetivo que se marcan los agricultores para la reunión que se celebra el martes en la Subdelegación del Gobierno en León entre representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y de los productores.

Es la postura que defiende el agricultor de Miñambres de la Valduerna Manolo Rodríguez González, que, con la junta vecinal de este pueblo del municipio de Villamontán, trata de recuperar la comunidad de regantes del pueblo y del vecino Valle de la Valduerna.

Rodríguez González explicó que la comarca se encuentra inmersa en la actualidad en «activar las comunidades de regantes que quedaron fuera de uso e incluir en éstas los pozos y las fincas», con el fin de funcionar como «una comunidad de regantes de aguas subterráneas», sin que la derivación de agua de un pozo suponga una infracción, con la consiguiente multa e indemnización al dominio público hidráulico. «Para este año no tenemos tiempo de poner todo al día y no nos negamos a hacer bien las cosas, pero necesitamos que nos marquen un camino y que la gente no tenga miedo este año a las sanciones», aseguró.

Robledo, Destriana, Castrillo y Velilla de la Valduerna parten con ventaja, dado que sus comunidades mantienen la actividad al disponer de tomas del río Duerna. Al igual que algunas comunidades cayeron en desuso, lo mismo ha sucedido con los pozos, indica el promotor de la comunidad de Miñambres, de manera que el 90% de éstos se encuentran en una situación irregular. Por el momento, los pozos ya se han puesto a disposición de las comunidades de regantes en funcionamiento.

En otras poblaciones es preciso recuperar las agrupaciones de agricultores que en su día funcionaron —«en Miñambres estamos buscando la documentación y, si no aparece, habrá que crear una nueva»—. Así, se espera poner al día unas 4.200 hectáreas de regadío que existen en la Valduerna, que produce trigo, remolacha. alubias, maíz y patata, «cultivos que fijan población porque necesitan que la gente esté en los pueblos».

Rodríguez considera «una pena que estas tierras queden en secano por el miedo a las sanciones, porque con dos te quitan la ganancia de todo el año y a ver qué comes luego. Además, si te multan a principio de la campaña no vas a poder seguir regando».

El impulsor de la comunidad de Miñambres insistió en la unión de la comarca: «es preciso encontrar una solución entre todos, para que sea más fácil» y apuntó que el agua es un recurso «que se cuida» en la agricultura del valle, como lo demuestran los sistemas de riego por aspersión instalados.

Rodríguez entiende que la CHD intenta gestionar el agua de una forma racional, asignando dotaciones a los agricultores de la Valduerna como a los de cualquier otra zona, medida «fundamental en los años de escasez», indicó.

Explicó que es prioritario que el agua del Duerna recargue en invierno los pozos del río Peces, a unos seis o siete metros de profundidad, para afrontar los riegos del verano y abundó en que la derivación de agua de un pozo a distintas parcelas ha sido una práctica común.