La Valduerna se topa con la «altanería» de la CHD que no propone «acuerdos sólidos»

Lo puedo decir más alto pero no más claro. El bien más preciado para el futuro es el agua, justo lo que los pucelanos no tienen, eso fué lo que hizo que no les molestase lo más mínimo que dos provincias castellanas formasen su chringuito particular, pero León, tiene agua en abundancia y buena, ellos son los responsables del cierre de Riaño y los que vendrán después. Primero despueblan para no tener oposición y luego construyen. Ahora o nunca, porque nos estan aniquilando como pueblo. Desde aquí hago una llamamiento a aquellos de "izquierdas" que ya tienen programada su asistencia a Villalar. No es compatible el ir con la dixibriega y traicionar a un pueblo.