La Valduerna vuelve a darse con la CHD que sólo contempla legalizar los pozos

a.g. valencia | la bañeza

«La Valduerna ya no lucha por su agua, ya lucha por su vida». Este fue el mensaje de fondo que ayer, una vez más, volvió a aflorar tras la reunión que los alcaldes de la comarca y los presidentes de las comunidades de regantes mantuvieron en la subdelegación del Gobierno con el comisario de aguas de la CHD, un encuentro al que no acudió el presidente de la confederación como estaba previsto tras el ‘plantón’ que protagonizó en Valladolid en abril.

El alcalde de Riego de la Vega, Miguel Ángel Martínez, calificó el encuentro de «agridulce» por la carencia de «soluciones efectivas y reales», pero también sacó algún aspecto esperanzador. Sobre todo, en que el organismo de cuenca ha encargado al Instituto Geológico y Minero un estudio hidrogeológico de la zona, para abundar en los ríos Duerna y Peces. Según confirmó el regidor los técnicos de la entidad ya han estado en la comarca y, en principio, valoran «lo mismo que sabemos la gente de aquí: que el Peces se recarga del Duerna». No obstante, precisó que la razón del estudio es que la confederación quiere «avalar esta realidad con datos más técnicos».

Sin embargo, y pese a que parece que desde la administración se ha dado algún paso hacia adelante con la intención de realizar este estudio, la confederación sigue enrocada en que la única solución pasa por legalizar los pozos, «sin embargo no se tiene en cuenta que la situación de la Valduerna no es igual a la del resto de la cuenca», explicaron algunos de los presentes, y es que entienden que se haga lo que se haga hay criterios técnicos que no son aplicables a todo el territorio por igual.

Es por eso, que los ayuntamientos de la Valduerna solicitarán a la CHD los datos exactos de concesiones a particulares y a las comunidades de regantes para, con ellos en la mano, elaborar desde los municipios un dossier y presentárselo a la confederación para que dé «las soluciones más rápidas, ágiles y económicas» para llevar a cabo el que parece ser el «único camino» con visos de aportar una solución, al menos desde la administración: legalizar los pozos y establecer contadores, un mecanismo que se pone en duda, porque los que viven en la comarca saben que «este año el Duerna volverá a secarse como ha pasado siempre, y entonces, ¿qué van a medir?». Pese a la realidad, los implicados muestran voluntad de asumir la normativa para evitar nuevas sanciones y garantizar el futuro de la comarca. Porque en realidad, como indicó el alcalde de Riego, este problema no solo afecta a los agricultores, también al abastecimiento de los vecinos de los pueblos. Una situación que agrava aún más la despoblación que azota a la comarca.