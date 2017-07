«Vamos a instalar banda ancha en La Camperona. Va a dar la mayor cobertura de la provincia»

S.V.P. | LEÓN

Llega súper temprano y con muchas ganas. «Empiezo cuando queráis», dice disciplinado el alcalde de Sabero, Francisco Javier García Álvarez. Le intrigan las preguntas que le han hecho los lectores de la edición digital del Diario de León y que él, como el resto de los participantes de los Encuentros Digitales, no ve hasta ese mismo momento. «Quiero responderlas todas», avisa decidido. Lo cumple.

—FRANCISCO SUÁREZ ABAD.: ¿Por qué el Ayuntamiento de Sabero sólo apoya las fiestas de Sabero olvidando el resto de los pueblos pertenecientes a su municipio?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: En los presupuestos del Ayuntamiento de todos los años hay partidas presupuestarias para todos los pueblos del municipio, sí es verdad que no todos tienen el mismo presupuesto, pero también es cierto que intentamos compensar a todos y si alguna vez, una vez realizadas las fiestas y presentadas las cuentas, hay déficit lo paga el Ayuntamiento.

—GONZALO FERNÁNDEZ: ¿Qué nos puedes contar de las máquinas de vapor expuestas en diferentes localidades del municipio?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Que se van a restaurar en breve y así poder disfrutar de ellas en perfecto estado.

—ROBERTO MARBÁN: ¿Cómo va el tema de la ampliación del Museo Minero?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: En el año 2007, el nuevo equipo de gobierno formado por el PSOE e IU bajo mi punto de vista no apostó por el proyecto para su finalización, faltaba por construir la mina imagen y las instalaciones de Sucesiva para incorporarlos al Museo existente. Cuando volvimos en el 2011, en plena crisis, ha sido imposible volver a retomar su finalización, no obstante seguimos pendientes y con ganas de poder finalizar dicho proyecto.

—CARLOS SOBRADO: ¿Va a colaborar con el Ayuntamiento de Cistierna para recuperar el tren minero de Vegamediana?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Por supuesto que siempre hemos colaborado y estamos en plena sintonía el Ayuntamiento de Cistierna y el de Sabero, el problema que vemos es que en las reuniones mantenidas con los técnicos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles estaban dispuesto a realizar un proyecto del tren minero que iba desde Cistierna al Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero, desde el Ayuntamiento entendemos que se debe realizar dicho proyecto pero no paralizarlo en Vegamediana, entiendo que el mayor problema está en los tiempos que estamos, en la financiación.

—SONIA ÁLVAREZ: ¿Piensa atender las peticiones sobre quitar los honores del Ayuntamiento a Franco y Martín Villa?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Hasta el momento no nos ha llegado al ayuntamiento ninguna petición, no obstante ya hemos dicho a los medios que todos debemos cumplir las leyes, que para eso están, luego no tenemos ninguna intención de oponernos a dicha petición.

—SUSANA: Buenos días. ¿Cuántos cargos tiene usted, además del de alcalde?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Diputado provincial y presidente comarcal.

—RAQUEL: Buenos días. ¿Qué le han hecho a usted los árboles, que salvo los del monte, no hay ni uno desde Sahelices hasta el puente sobre el Esla? Apenas hay sombras para sentarse o pasear, ni siquiera en el parque infantil de Sabero, y en verano es una parrilla.

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Siento decirle que las aceras que hay en el municipio lindan con fincas particulares, luego desde el ayuntamiento no podemos plantar árboles para sus paseos, lo que no entiendo que me diga que el parque infantil de Sabero no tiene árboles, salvo error, la mayoría de los bancos tienen un árbol para que dé sombra.

—PATRICIA GARCÍA: ¿Cómo has consigo que la Vuelta a España haya venido dos años casi consecutivos?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Hace aproximadamente cuatro años le pregunté a una persona que tiene de apellido Colín sobre la posibilidad de contactar con Javier Guillén director de la Vuelta. Tuvimos una reunión en Madrid, le explicamos las bondades de la Camperona en Sotillos de Sabero y conseguimos que nos visitara y viera in situ lo que le estábamos diciendo. A partir de ese momento, conseguimos que no sólo se viera La Camperona si no toda la Montaña Oriental, hemos conseguido traerla dos años y estamos con un tercero. Este logro ha sido gracias a mucha gente e instituciones, Junta Vecinal y muy especial la Diputación de León.

—SONIA: En 2016 implantó una serie de ayudas sociales para las personas más necesitadas. ¿Fue una iniciativa que no va a tener recorrido o seguirá para éste y próximos ejercicios?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: En los Presupuesto del año 2016 incorporamos la cantidad de 6.000 euros para personas necesitadas en el municipio, vamos a seguir en esa linea y por supuesto orgullosos de poder solucionar pequeños problemas económicos de estas personas necesitadas.

—ALBERTO GARCÍA: Buenos días señor alcalde. Ante la falta de oportunidades laborales de nuestros jóvenes, ¿qué se está haciendo desde el ayuntamiento al respecto? ¿Cómo está apoyando a la ampliación de empresas como Tecoi? Muchas gracias.

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: En la instalación de la mejor empresa del municipio, Tecoi, hemos estado desde su nacimiento, hace aproximadamente cinco años, pendientes de todas las necesidades que tuvieran, últimamente hemos tenido que recalificar unos terrenos, en un tiempo record gracias especialmente a la Junta de Castilla y León, para su ampliación. Vamos a instalar la banda ancha en La Camperona porque necesitan para sus proyectos capacidad y rapidez para trabajar. Asimismo, vamos a solicitar a la Junta de Castilla y León un curso para que sea la empresa quien lo imparta a los jóvenes, para que según vayan ampliando tengan una bolsa de trabajadores preparados para poder trabajar en sus instalaciones,

—ANYONIO: Las piscinas municipales necesitan un arreglo integral, ¿no le parece?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Creo que un arreglo integral es decir mucho, creo que están bastante bien después de veinticinco años de su apertura, pero lo que no podemos negar es que se deterioran y que todos los años hay que realizar reparaciones. En general, entiendo que están en buen estado.

—LUIS ALVARADO ALONSO: Buenos días señor Francisco. ¿Cómo es que Sabero se ha quedado con las cinco locomotoras que Hulleras cedió a la mesa de Sabero, que la componen tres ayuntamientos (Cistierna, Sabero y La Ercina) y al resto no le ha tocado ninguna? ¿Puede aportar la documentación que acredite que son de Sabero?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Creo que está equivocado sobre la Mesa de Sabero. Se constituyo esta mesa para presentar proyectos que se pudieran ubicar en los ayuntamientos de Sabero, Cistierna y La Ercina. Hulleras de Sabero y Anexas firmo un acuerdo con el Ayuntamiento de Sabero, donde estaba ubicada la sociedad, para ceder los terrenos e instalaciones pertenecientes a esta empresa. El Ayuntamiento hace muchos años que solicito a la empresa la cesión de las máquinas de vapor que tenía en Vegamediana. Durante mas de 25 años desde el ayuntamiento hemos estado custodiando dichas máquinas, cerrando los almacenes donde estaban depositadas y decidimos hace dos años instalarlas en los distintos pueblos del ayuntamiento para que la gente pudiera disfrutar de ellas.

—LUIS ALVARADO ALONSO: En la documentación para la subvención de 50.000 euros que le ha concedido la Junta, para la restauración de las cinco locomotoras, con la enmienda que presentó Luis Mariano Santos, imagino que figurará quien es el propietario de las mismas. ¿O simplemente aportó datos de las locomotoras sin figurar el propietario? Porque para que el dinero público sea destinado a algo, se supone que algún dueño habrá. Gracias.

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Llevo muchos años gestionando dinero público y sé lo que se debe hacer y lo que no. Desde el Ayuntamiento habíamos solicitado a la consejera de Cultura fondos para la restauración de las máquinas. Tengo que dar las gracias a Mariano, que estuve hablando con él sobre este tema y ha conseguido a través de una enmienda 50.000 euros para su restauración.

—MARÍA: ¿Hace años que se anunció un proyecto para la comarca en colaboración con el Instituto Bíblico y Oriental. ¿En qué estado se encuentra?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ALVAREZ: Precisamente ayer estuvimos en Madrid los tres alcaldes para iniciar las contrataciones de los cuatro proyectos que componen ese macro-proyecto.

—BEATRIZ: ¿Qué proyectos tiene la vista y de pronta ejecución?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Aparte como he contestado anteriormente del IBO, tenemos el de la banda ancha que vamos a instalar en La Camperona, creemos que las comunicaciones, hoy en día, son tan importantes como la red de agua o colectores etc. por ese motivo en los Planes Provinciales del año 2016 pusimos una partida para este proyecto.

—CARLOS: Señor alcalde, el turismo es importante pero lo es más el empleo en el municipio. ¿Qué nos puede decir sobre el empleo?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Cuando cerró Hulleras de Sabero y Anexas quedamos prácticamente sin empleo en el municipio, actualmente tenemos aproximadamente 250 puestos de trabajos, tenemos buenas empresas como es Tecoi, Neal, Morvega, empresas agroalimentarias como Sori o El Esla y otras pequeñas empresas. Como dije anteriormente, estamos ayudando a todas las empresas que nos pidan colaboración.

—JAVIER: ¿El turismo en el valle es una realidad o todavía queda por hacer?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ALVAREZ: Pensamos que con el turismo no íbamos a vivir pero era una apuesta para crear algún puesto de trabajo. Cuando se crea el primer plan del Carbón en el año 2008 existían distinto ejes para realizar inversiones. Un eje municipal que nosotros lo aprovechamos para poner nuevos todos los servicios del ayuntamiento, embellecer nuestros pueblos para que resulten atractivos hacia las personas que nos visitan. Había un eje para proyectos singulares, apostamos por el Museo de la Siderurgia y La Minería como destino turístico no sólo de la provincia sino a nivel autonómico. Por supuesto, teníamos la ventaja de estar ubicada en nuestro municipio la Ferrería San Blas y especialmente la Lonja de Laminación. Igualmente apostamos por el Estadio de Aguas Bravas Sabero-Alejico, donde estamos realizando campeonatos nacionales e internacionales. Los próximos días 5 y 6 vamos a tener el Campeonato de España, con figuras olímpicas, la selección portuguesa, etc. En senderismo hemos apostado por las Rutas de las Minas, La Ruta de los Miradores... a raíz de todas estas inversiones tenemos mas restaurantes y buenos, se está construyendo un hotel... por supuesto que nos queda mucho camino pero los primeros pasos están dados y creo que con éxito.

—TAMARA GONZÁLEZ: ¿Va a tomar usted de una vez medidas para solucionar el pésimo estado de las carreteras?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Sobre la carretera que recorre todo el municipio, tenemos que dar las gracias a la anterior corporación, que estuvieron solo cuatro años y se hicieron dueños de dicha carretera, solo cuatro kilómetros. Creo que es la peor decisión tomada por un equipo de gobierno: ahora su mantenimiento es costosísimo para las arcas municipales. En cuanto a la carretera que circunvala el municipio, ya hemos mandado un acuerdo del Pleno Municipal instando a la Junta de Castilla y León a su reparación urgente.

—LUCÍA ESCANCIANO: Buenos días, mi pregunta es el porqué la destrucción de zonas verdes en el pueblo de Sabero para la construcción de un aparcamiento de autobuses al lado del Museo Minero, destrozando un jardín típico de ese barrio con varios árboles y, para más inri, es usted diputado de Medio Ambiente. Dicho aparcamiento no lo usan los autobuses, estando aparcados en otros lugares, siendo mucho más lógico el ejecutar un aparcamiento que obligue a los visitantes a pasar por delante de los negocios del pueblo para que, a parte de conocer el pueblo, consuman algo.

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Se hizo ese aparcamiento ahí porque era necesario y está en las proximidades del museo, no se preocupe que la gente que nos visita recorre el pueblo y lo visitan.

—ZOLAINA: ¿Por qué existe tanta diferencia entre el trato por parte del ayuntamiento a unos vecinos y a otros?. Unos necesitan Proyecto o Memoria de Obras (que lo veo correcto) y otros hacen lo que quieren sin que el Ayuntamiento les obligue a cumplir la normativa. ¿Por qué siempre es el mismo constructor el que hace todas las obras en el municipio, aunque no sea ni el mejor ni el más barato de la zona?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: El trato y la documentación es para todos los vecinos igual, las licencias de obras son revisadas por nuestro técnico y se les requiere la documentación que el técnico nos diga.

—JACINTO GÓMEZ FERNÁNDEZ: ¿Por qué ha fracaso la industrialización de Sabero y toda su zona de influencia?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ALVAREZ: Para usted será fracaso, los que vivimos allí no lo vemos así. Cerrar una empresa como Hulleras de Sabero y Anexas y destruir mil puestos de trabajo se hace de un día para otro pero para crear un sólo puesto de trabajos a veces se requieren años. Estamos en zonas apartadas, intentamos tener mejores comunicaciones para que sea un estímulo para la gente emprendedora, como dije antes se han creado unos 250 empleos, influyen muchas circunstancias para poder asentar empresas y población.

—SUSANA: Buenos días. ¿Por qué no hay conexión wifi en el municipio?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ALVAREZ: No se preocupe, vamos a tener la mayor cobertura de toda la provincia no tardando mucho.

—PATRICIA GARCÍA: ¿Volverá la vuelta ciclista a La Camperona?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: En ello estamos, yo pienso que sí.

—LUIS RODRÍGUEZ VALBUENA: ¿Va a asistir este año, como acostumbra, al Torneo Villa de Lario para celebrar su 40 aniversario?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Por supuesto, iré acompañado por el presidente de la Diputación y desde aquí felicitar al pueblo de Lario por la 40 Edición del Campeonato de Fútbol Sala y muy especialmente a sus organizadores.

—ÁNGEL: ¿Debemos pagar los leoneses el despilfarro catalán (embajadas, teles, referéndum...) haciéndoles una quita en su deuda?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Pienso que no

—ENCARNA: La población del valle esta muy envejecida, ¿qué medidas tienen para las personas de la tercera edad?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Cuando pasamos a la oposición en el año 2007 teníamos un proyecto para instalar en Sabero una residencia de ancianos de 110 plazas, igual que la segunda fase del Museo. La corporación entrante no puso mucho interés porque se llevase a buen puerto este proyecto. Para nosotros, las personas mayores y los niños son nuestras debilidades, anualmente les hacemos un homenaje al cual invitamos a sus familiares y amigos a disfrutar de ese día.

—JOSEFINA: ¿Cuántos años lleva en el Ayuntamiento de Sabero como concejal y alcalde?

—FRANCISCO-JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ: Llevo 26 años en la corporación.

El Encuentro Digital en

www.diariodeleon.es