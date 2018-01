Los vecinos reclaman la parada de otro tren para hacer más accesible el horario

a.g. valencia | BRAÑUELAS

Los vecinos de Brañuelas, con su Ayuntamiento a la cabeza, no piensan tirar la toalla en su reivindicación de hacer más accesibles los horarios de los trenes para cumplir con las necesidades de los ciudadanos. La alcaldesa, Carolina López, explica que actualmente desde la estación del pueblo salen trenes con dirección a León a las 7.45 horas, 12.25 horas y 19.55 horas. El problema surge para volver que sólo hay uno a las 21.10 de la noche. «Coger el primer tren de la mañana para hacer trámites o ir al médico a León o a Astorga implica no poder volver a casa hasta por la noche», asegura la regidora que argumenta, también, que de cara a hacer atractivo el nuevo museo del Ferrocarril para los colegios es necesario adecuar el horario.

Lo paradójico, explica López, es que a lo largo del día son varios los trenes que pasan por la estación de Brañuelas pero no paran en esta. «Eso es lo que reclamamos, que se habilite parada para alguno de estos trenes intermedios y ganar accesibilidad al horario», resume la alcaldesa que ve a los vecinos pasar todos el día fuera de casa y «no porque quieran», matiza.

López enlaza esta problemática con el horario de trasporte a la demanda que la Junta habilitó tras la suspensión de paradas en algunos pueblos de la zona. «Sólo se presta los martes, así que tampoco es una solución», esgrime, recordando que el ferrocarril ha sido siempre el modo de transporte de los vecinos del municipio.

Sin billete hasta Madrid

El tren va ligado al ADN de Brañuelas, por eso critican que no se les vendan billetes cuando se suben al tren. «El objetivo es computar a la baja en las estadísticas oficiales», aseguran los responsables municipales, testigos de que «ha habido gente que ha viajado gratis a Madrid», dicen. «Así a la hora de analizar el número de viajeros, en Brañuelas parece que apenas se suben pasajeros al tren...». Sin embargo, reconocen, «esto no es cierto, sigue siendo un medio de transporte diario, lo que es verdad es que no se les venden los billetes para conseguir cifras mínimas de utilización».

Lo cierto, explica la alcaldesa, es que pese a las dificultades hay vecinos que a diario siguen utilizando el tren para sus gestiones, por eso ampliar el horario —que no implica contar con ningún tren nuevo, sólo habilitar parada de uno que ya pasa a media tarde— resulta imprescindible y supondría beneficio para el nuevo museo del ferrocarril que se está ofertando a los colegios, pero que necesita tener un horario acorde.