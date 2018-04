La venta de Asturleonesa se frustra al no encontrar salida a la producción

v.a. | Villablino

Los trabajadores de la compañía minera Asturleonesa con una explotación en la localidad asturiana de Cerredo continúan a la espera de saber cual será el futuro de la compañía, ya que por una parte el juez concursal todavía no se ha pronunciado sobre la liquidación de la compañía y por otro lado la empresa eléctrica de Endesa no compra carbón a Asturleonesa, lo que ha provocado que un empresario interesado en la compañía minera decidiera no presentar oferta alguna a los administradores concursales, según señaló el presidente del comité de la citada empresa, Pablo Ménguez.

El representante de los trabajadores manifestó que se había interesado un empresario por Asturleonesa, sin embargo al conocer que Endesa no compraría carbón hasta el mes de septiembre y ni siquiera se llevaría a cabo un calendario de compra, el interesado decidió retirarse y no plantearse presentar oferta alguna para la empresa minera sobre la que pende la liquidación.

«Se le comunicó que Endesa compraría carbón en el mes de septiembre, y desde ese momento, le comprarían carbón según las necesidades de la eléctrica» afirmó. Respecto a la liquidación de la empresa, que presentaron el pasado mes de febrero los administradores, el juez concursal todavía no ha dictado una resolución. Aunque principios de este mes concluía el plazo para presentar alegaciones, el magistrado «no tiene plazo para pronunciarse, pero lo podía haber hecho ya», matizó. Y mientras los trabajadores están a la espera de esta respuesta, tienen que realizar las labores propias de sus puestos de trabajo, ya que, de no ser así, se podría hablar de falta en el puesto de trabajo y ser despedidos. Los trabajadores no perciben sus salarios desde diciembre, mes del que la empresa les adeuda la mitad de la nómina y la paga extraordinaria correspondiente a Santa Bárbara, así como todas las nóminas correspondientes a los meses que van de este año.

El calendario de visitas

Una situación muy complicada para los trabajadores, que el comité de empresa expondrá el martes a la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata. Al día siguiente, mantendrá un encuentro con el servicio de Minas del Principado de Asturias para trasladarles la problemática que están viviendo y darles a conocer de primera mano la situación que están atravesando los mineros.