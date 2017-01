Las ventanillas para viajar en tren se cierran en Astorga y Sahagún

No creo que sea como para hacerse el harakiri. Millones de personas se desplazan a diario por los ferrocarriles y metros de todo el mundo comprando sus billetes en una maquina o por internet. Solo hay que salir de la aldea y comprobarlo. Ahora bien, si creemos razonable pagar a unas personas para que despachen unos billetes por un valor seguro que inferior al de sus nóminas pues adelante. No hay problema, ya nos pasaran la factura. A escote nada es caro. Total, ya subvencionamos los viajes en avión, el carbón etc. ¿Por qué no las taquillas de Renfe?.