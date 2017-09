Los veterinarios exigen el trato del personal de Sacyl

A. Domingo | León

Miembros y simpatizantes de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) se encerraron ayer en la delegación territorial de la Junta en León, así como en la Consejería de Presidencia, en Valladolid, y en centros de la Administración autonómica de Burgos y Zamora, para reclamar las mismas condiciones laborales que se otorga al personal de Sacyl para quienes realizan labores de sanidad pública en la Administración autonómica fuera de las labores asistenciales, como veterinarios —en su mayor parte— farmacéuticos, médicos y enfermeros—.

Según explicó ayer el secretario general de Uscal, Manuel Martínez, en la Mesa de Negociación del Empleado Público celebrada el martes se comprobó la oferta de empleo público «contempla 30 plazas de veterinario y 10 de farmacéutico, que ha encendido los ánimos de Uscal, ya que la Junta ha incluido a los funcionarios de Sacyl en el Proceso de Estabilidad en el Empleo, impulsado por el Gobierno central, «en el que a Castilla y León le corresponden 2.900, que va a cubrir en un 50% este año y la otra mitad en los dos ejercicios siguientes», apuntó Martínez que señaló que Uscal «no está de acuerdo con que discriminen con respecto a estos funcionarios».

400 Plazas libres

Martínez aseguró que «existen 400 plazas de veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros que no están dentro de Sacyl y no las quieren ofertar como el resto o, al menos, no en las mismas condiciones, mediante concurso-oposición, sino por oposición libre, que no valora el tiempo de servicio de un interino». Tampoco son los mismos «los complementos retribuitivos de Sacyl y otros funcionarios en labores de sanidad pública». Además, Martínez apuntó que los veterinarios «nos vamos a negar a realizar labores de docencia, que realizamos desde hace dos años» y exigen un reconocimiento de estos funcionarios como profesionales de la sanidad pública.

«Las discrepancias son absolutas con las consejerías de Presidencia, Agricultura y Ganadería y Sanidad», apuntó el secretario de Uscal, sindicato que anunció la semana pasada que adoptaría medidas ante la situación.