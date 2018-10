La víctima de Ramos Gordón pide a Ricardo Blázquez que reabra su caso

cristina fanjul | león

«No podemos pedir lo imposible, que sería que nos devolvieran nuestra infancia robada, pero al menos tengan la suficiente humildad y decencia de escuchar, reconocer y responsabilizarse de sus actos e intentar por todos los medios aliviar nuestro dolor». Es parte de la carta que Javier, una de las víctimas del cura pederasta José Manuel Ramos Gordón, ha enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. En ella, reivindica que su caso sea revisado y subraya que en la investigación que la Iglesia llevó a cabo no contó con él. «Fui llamado sin ofrecerme la posibilidad de contar con un letrado que velara por mis derechos, como sí ocurrió en el caso de mi verdugo, un proceso en el que se me informó de que mi abusador sería juzgado y castigado, los que supieron y callaron serían sancionados y las víctimas serían reparadas», denuncia en la carta.

Para el Papa Francisco

Esta misiva tiene como objetivo que el papa conozca la situación de las víctimas de Astorga puesto que en el mes de febrero el Vaticano acogerá una reunión en la que los cardenales tratarán con el papa la mejor manera de abordar los abusos sexuales en la Iglesia. Javier advierte de que no cesará en su empeño en «la búsqueda de la verdad, justicia y reparación» y muestra su sorpresa ante el hecho de que en otros países se adopten medidas mientras que en España el caso se zanja con «pasividad, silencio y el abandono absoluto de las víctimas». El ex seminarista pone como ejemplo la expulsión del estado clerical del sacerdote Karadima, las dimisiones de los obispos encubridores de Chile, las acciones en la Conferencia Episcopal alemana o las investigaciones realizadas a instancias de la Fiscalía en Estados Unidos. «Espero y exijo como víctima de crímenes perpetrados hacia mi hermano y hacia mí (y reconocidos como tales por la Iglesia católica) que las medidas y acuerdos adoptados sean contundentes y estos repugnantes actos no se vuelvan a repetir jamás». Javier recuerda en la carta que el castigo impuesto a José Manuel Ramos Gordón consistió en un año aparatado por abusar reiteradamente de él y de su hermano. «En dicho periodo se le permitió oficiar misas y recibir homenajes» mientras que «quienes supieron y callaron han sido premiados y ascendidos». Además precisa, dirigiéndose al papa, que durante el proceso se sintió «asqueado, engañado y burlado» y añade que sus padecimientos en el seminario de niño han marcado su vida con humillación. «Su Santidad ha afirmado que para atajar los abusos en la Iglesia no basta con pasar página. «Por eso quiero que el Santo Padre conozca de primera mano que no se ha actuado con toda la diligencia siguiendo las directrices de la Santa Sede». Asimismo, denuncia que la Iglesia española está encerrada en el silencio y «el abandono absoluto de las víctimas».

Javier apela a la conciencia de Ricardo Blázquez, a quien ya ha escrito en otra ocasión, para que le informen del lugar en el que puede encontrar justicia.