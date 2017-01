Las víctimas del cura leonés: «Nos ignoraron, dejándonos a merced de sus caprichos sexuales»

El denunciante y una de las cuatro víctimas de los abusos sexuales que cometió el sacerdote José Manuel Ramos en el curso académico 1988/1989 — La Opinión de Zamora lo identifica por las iniciales F.L.— aseguró al rotativo zamorano que tanto su hermano como otro compañero, que también sufrieron la agresión sexual de su maestro y presbítero, pusieron en conocimiento de los responsables del seminario menor de La Bañeza los hechos, pero «nos ignoraron, dejándonos a merced de los caprichos sexuales de don José Manuel».

F.L. afirmó seguir sufriendo secuelas a consecuencia de los abusos. Relató en una de sus dos cartas al papa Francisco cómo el sacerdote entraba en la habitación de los dos hermanos, que —en régimen de internado—, compartían con otros dos alumnos de la institución religioso-educativa y les sometía a tocamientos y otras vejaciones. «Cuando por fin terminaba, se marchaba como había venido, en el más completo de los silencios. Y tú permanecías allí, roto, lleno de miedo, llorando, intentado comprender y con la triste esperanza de que la siguiente noche quizá no iría a por ti». Pasados los años, los hermanos explicaron a sus padres lo que sucedió cuando cursaban octavo de EGB. «Como si de puñales se tratara, cada hecho que contábamos más dolor les provocaba. Para una madre, oír que las personas a las cuales has confiado a sus hijos sean capaces de aquello no tiene nombre».