Un voraz incendio en un edificio en restauración calcina la botica museo

a.g. valencia | santa colomba

El fuego pega otra sacudida al mundo rural. Esta vez fueron los vecinos de Santa Colomba de Somoza quienes ayer se despertaron entre el susto y al impotencia al ver como un voraz incendio calcinaba el inmueble en restauración donde se ubicaba la botica museo de la localidad, una antigua farmacia, del siglo XIX, única en la provincia que, solo junto a la de la calle Ancha, tenía la distinción de museo por sus particularidades y su belleza.

Las llamas comenzaron en esta casona maragata poco antes de las ocho de la mañana, cuando las primera voces de alarma alertaron de lo que ocurría. Rápidamente, hasta el lugar, a escasos metros del Ayuntamiento — en pleno centro del pueblo— se desplazaron varios vecinos y las brigadas municipales que «evitaron que el fuego se propagara a las viviendas colindantes», como explicó el alcalde, José Miguel Nieto, quien alabó la rápida intervención de los lugareños y los trabajadores.

Tras conocer lo que ocurría, hasta el pueblo también se desplazó la Guardia Civil y una dotación de los Bomberos de León. «Poco antes de las nueve ya estaban aquí», explicó el regidor, consciente de «la rapidez», puesto que desde la capital hasta el pueblo hay casi 60 kilómetros. En el lugar, los profesionales se afanaron por controlar las llamas, que se dieron por extinguidas totalmente hacia el mediodía.

«No se ha salvado nada»

El incendio ha escrito el final de la botica museo, una colección que funcionó como farmacia hasta hace aproximadamente una década y sobre la que ahora el Ayuntamiento trabajaba con la propiedad para firmar un convenio y mostrarla al público con regularidad. «Es un absoluta pena, porque no se ha salvado apenas nada de la madera ni de los enseres», aseguró Nieto, que, no obstante, se alegró de que no haya que lamentar daños personales.

Aunque todavía se están investigando las causas del siniestro, el regidor confirmó que las llamas comenzaron en la plata baja y a consecuencia de las altas temperaturas el tejado, que se estaba restaurando, se vino abajo «provocando aún destrozos mayores», dijo, arrojando un balance nefasto: «la casa está calcinada».