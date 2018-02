Los Beatles han vuelto a juntarse y Michael Jackson vive. Donna Summer, Amy Winehouse, Frank Sinatra o Elvis también tienen su espacio en este particular Olimpo, el de la colección Cassette Stars de Estela Blanco, una bañezana con un don, el de hacer ‘magia’ con el arte. De sus dedos, y de su paciencia, salen auténticas recreaciones de los mejores de la música, eso sí, con su sello ‘made in León’.

Empezó como una idea para hacer un regalo y ahora es un reclamo por encargo y para exposiciones. Vio algo parecido que le inspiró y decidió darle una vuelta para hacerlo suyo. La colección impresiona, por la técnica, por la precisión y por el tiempo empleado. «Realmente son ellos», piensa uno, y lo más característico es que todos los elementos diferenciadores de esos artistas están hechos con las propias cintas. «Negras, siempre negras», dice Estela.

El pelo de los Beatles, el de Donna Summer, el traje de Michael Jackson, el sombrero de Sinatra... «Esta hecho con cinta continua», asegura la artista, quien explica que el margen de error es mínimo. En esta colección Estela lo hace todo, desde lijar la tabla hasta utilizar los acrílicos para terminar los detalles. «Últimamente también me he dedicado a hacer las carátulas de los artistas que luego salen de las cintas», dice, sin darse importancia.

Y es que ella lo tiene claro, «solo hay un secreto: qué te guste, lo demás es práctica y poco a poco ir adquiriendo la técnica» y reconoce que el arte no se cierra a nadie, «quizá lo de unos sea el realismo y lo de otros el impresionismo». Es arte sin complejos, como fuente de expresión y de libertad.

Esta bañezana tuvo una vocación muy temprana. Estudio diseño de moda y restauración de pintura lo que le ha abierto un abanico de posibilidades. Su primer contacto con la innovación artística fue una camiseta. Sí, como suena. Buscó y buscó una prenda de Left Eye sin éxito y entonces decidió hacérsela. «El merchandising no me gusta, así que me hice una plantilla de cartulina y me compré un spray... tendría 16 años», reconoce. Desde ahí fue perfeccionando la técnica, igual que con Cassette Stars. Sabe que «pintar hay veces que desespera», pero hay que «contar con ello».

Artista convencida de devoción y profesión. Ahora ha decidido dar un salto más y reivindicar desde su nueva academia- galería, en la Avenida Príncipe de Asturias, de León, la importancia del arte en la educación, para evadirse, para disfrutar, para tener un pensamiento crítico. Entiende que todo lo que sea limitar a los niños y adolescentes resta.

Por eso, desde el número tres de esta avenida combina arte e idiomas para abrir una ventana educativa. Además de mostrar su obra quiere que los niños y niñas conozcan la vida de los principales artistas, sus técnicas y que sean los propios alumnos quienes decidan por donde tirar. Solo, así, el duende fluye.

Será que «la inspiración está en cualquier lugar», como reza el mural de la entrada de la academia. «Es el primero que hago», asegura, y lo mira orgullosa. No ha sido fácil, ahí el margen de error no existe prácticamente. También ha pintado las puertas del estudio. Y Picasso está presente en forma de principio, «aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artistas». Tampoco falta el Tío Sam. Podría decirse que es un espacio cosmopolita. Y es que Estela ha presentado varios carteles al concurso de trabajos para anunciar el Carnaval de La Bañeza. Lienzos que también expone. Están pintados a mano y como todo lleva el sello Blanco. No puede ocultar su gusto por lo retro, el pop art, lo vintage. Estilo que está presente en los que ha bautizado como ‘bolsos tatuados’.

En el centro hay una enorme mesa, donde los caballetes y las paletas esperan el derroche de color. Y mientras de las paredes cuelgan las Cassette Stars como ese cielo de la buena música. Explica Estela que, sin duda, lo más costoso fue hacer el pelo de los Beatles... «mechón a mechón», reconoce, «y claro la cinta no sale lisa precisamente, es mucho más fácil hacer rizos», bromea.

‘Blancoart’ es una especie de oasis. Esta academia quiere apoyar la importancia del arte e impulsar que se impartan desde edades tempranas «porque es importante». Dice Estela que «si lo haces ameno a los niños les encanta, les entretiene y muestran interés». Por eso, en el taller infantil explica y pintan los cuadros de los autores y en el de mayores — a partir de 12 años— son los propios alumnos quienes eligen. Eso bajo la atenta mirada de Pink Floyd o Tina Turnner...

Cassette Stars no es la primera vez que se expone. Estuvo en La Bañeza, en un bar de León y en Orense, en una galería con cierto toque innovador, ese que no le falta al rincón de Estela. De hecho, quiere, una vez que finalice el curso, inaugurar la campaña expositiva con los trabajos de los alumnos. Después llegarán otros artistas.

Los pasos de Estela Blanco para llegar hasta aquí no han sido fáciles. Como cualquier emprendedora ha tenido que vencer a los miedos y decir «ahora». Después de muchos contratos temporales en tiendas de ropa se ha lanzado a compartir lo que más le gusta: su saber por el arte. «Pensé que tenía que arriesgarme y hacerlo». Quizá si los Beatles nunca hubieran coincidido en Liverpool o si Frank Sinatra no se hubiera subido a ese escenario nada sería igual. Como ellos, sabe que «tenía que arriesgarme ya, era el momento». Estela confiesa que tienen debilidad por la colección Cassette Stars. Se le nota, pero no por eso menosprecia otros estilos. Entiende la importancia del óleo y la acuarela pero también reivindica las nuevas técnicas, que abren un mundo de posibilidades para aprender.

Monet, Van Gogh conviven con Amy Winehouse o los Rolling. La imaginación fluye y la vena creativa es la que manda. La luz entra por los cristales y la nieve empieza a derretirse fuera. La inspiración, ya se sabe, está en todas partes. Desde una canción a un lienzo en blanco, como Estela.

Por ahora las viejas cintas tienen una nueva vida. Sorprenden y la música y el arte han logrado un binomio que traspasa fronteras y abre el arte a todos los públicos. Arte, siempre, y sin complejos, mejor.