Revolución leonesa en la cocina

En el mundo muere más gente por malos hábitos alimenticios que por malnutrición y el 25% de la comida que compramos acaba en el cubo de la basura. Estas dos realidades removieron algo por dentro a Álvaro Cuesta, un leonés apasionado de las ‘star-ups’ (empresas emergentes) que vio claro hacia dónde tenía que dirigir su futuro laboral.

Así, puso en marcha Food in the Box, un sueño hecho realidad que ya viaja por toda España. Recetas tradicionales con un toque innovador, servidas en un caja con los ingredientes ya pesados y medidos para elaborarlas. Aquí la salud es una prioridad y la rapidez, una cualidad.

Y es que para Cuesta comer no es una gestión más, es uno de los actos más importantes del día que ha de hacerse de forma consciente y no de manera mecánica. Con esta premisa y con el objetivo de ayudar a comer mejor, de una forma sana, rápida y divertida, pero sin olvidarse de lo importante que es el sabor, puso en marcha este proyecto revolucionario hace ya dos años que proporciona a sus clientes recetas y los ingredientes precisos para elaborarlas en casa. Una caja con todo lo necesario para comer bien y de una forma diferente, donde no cabe el aburrimiento ni los alimentos procesados.

Junto a él, como cofundador de este proyecto, Fabián León, exconcursante de la primera edición de Masterchef. Ambos lideran un equipo de otras seis personas y son la cara visible de esta idea que está teniendo mucha aceptación.

«Comer bien es vital y nosotros queremos ponérselo fácil a la gente, que sea más sencillo Food in the box que pedir una pizza», explica Cuesta. A través de su página web, te das de alta, seleccionas el menú que más te guste y te llega a casa una caja con todo lo necesario para elaborarlas. Los ingredientes, al llegar pesados y medidos, no generan sobras y la idea es que en pocos minutos tengas en el plato una comida novedosa y sana. Y, además, sostenible.

¿Un ejemplo? Risotto de calabaza y menta o curry de lentejas, dos de las recetas favoritas de este emprendedor leonés que quiere adaptar la cocina del siglo XX al ritmo que marca el siglo XXI, donde todo va aun ritmo mucho más rápido.

Planes para dos o cuatro personas que tienen en cuenta los gustos de cada cliente, pues los hay vegetarianos o para intolerantes. Combinaciones que idea el chef Fabián León con la ayuda de una nutricionista y en cuya elaboración participan otros dos chefs. Trabajan para todas aquellas personas que quieren cambiar sus hábitos. Y no son pocas, pues cada vez hay más gente que quiere empezar una vida más saludable y dejar a un lado la comida procesada que ocupa un lugar importante en el día a día de muchos españoles. Otros lo hacen por obligación, pues enfermedades como la diabetes o los problemas cardiovasculares son ya una seña de identidad de la vida actual.

El único camino

«No hay otra forma de estar sano que no sea a través de la comida. La dieta representa el 90 por ciento cuando se trata de ponerse en forma», sentencia Cuesta. Él, al igual que su socio, no se resigna «a que nuestra manera de comer sea recalentando comida». Por eso ofrecen un total de 250 recetas entre las que elegir entre tres y seis cenas a la semana dentro de un menú de 15.

«Estamos viendo que la gente, cada vez más, no come en casa, pero si que cena». Una realidad patente en las ciudades grandes, a donde se destinan cerca del 60% de los pedidos que se hacen a través de su web. Las cajas, isotérmicas, llegan a su destino entre las siete de la tarde y las diez de la noche. En su interior, hielo seco para que la comida llegue en perfecto estado a pesar de los kilómetros recorridos.

La sencillez a la hora de ponerse en los fogones es otra de las señas de identidad de Food in the Box. «Tiene que ser algo que no te genere esfuerzo, que sea fácil, cómodo y divertido y que, además, esté integrado en tus hábitos diarios, que ni te enteres al hacerlo», explica Cuesta. Él no cree en las dietas, sino en un estilo de vida.

El precio medio para una persona por receta ronda los 5,5 euros. «Es más caro que unas salchichas con huevos fritos y ketchup, pero menos que pedir la comida a un restaurante chino», argumenta. Desde 35 euros a la semana, puedes disponer de tres recetas para dos personas. El año pasado repartieron más de 20.000.

Álvaro Cuesta regresa mañana a León, a su tierra, para participar en una nueva edición de Gastroemprendedores, una cita con el emprendimiento que reunirá a varios chefs y emprendedores de éxito. En ella, Cuesta, entre otros, explicará el origen de Food in the box y las claves que le han llevado a cosechar el éxito. «Volver a León me hace especial ilusión a nivel personal y profesional. Me gusta poder compartir mi proyecto y pensar que más allá de Madrid o de Barcelona existe también un problema que se quiere resolver».