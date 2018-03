Hoy, la vida estará en la calle. Tal como es. Estallando en absoluto silencio para que se escuche la nada, para que se oiga la lágrima deslizándose por la mejilla, para que el dolor de un hombro mitigue otro dolor, el de la pérdida. Hoy, que se dé por enterada la ciudad, la vida se muestra en la calle como es. Y que nada importe más que lo importante. Una mano sobre el hombro que todo lo dice, una mirada, el bálsamo de una caricia, una palabra.

Que haya consuelo y hermandad. Y esperanza. Y que importe sólo lo importante.

Hoy es Semana Santa. Víspera y espera. La ciudad entera viviendo su gran pasión, convertido León en procesión, que no hay calle que se escape, que no hay rincón donde no se proclame.

Hoy arranca la mañana en azul cielo, que no llueva, con los de la Bienaventuranza alzando a pulso sus pasos, mostrando la pujanza de las nuevas. Hoy, la ciudad se vuelve medieval y regresa a su pasado de caballeros con los de las Siete Palabras pregonando su pregón. Hoy León se hace despedida, con el Gran Poder entrando desde la ciudad extramuros para contar lo que está escrito. Y esperanza, con el verde de la Virgen de los ojos verdes, la que llevan las mujeres, sólo ellas, negro y verde, de María del Dulce Nombre. Hoy comparte la ciudad el pan leonés de la Sagrada Cena, que hace hermandad la Hermandad de Santa Marta y pone en la calle el monumental paso de Víctor de los Ríos. Y se hace tinieblas y tiembla al son de las carracas del Desenclavo, que antes de que caiga la noche enclavará a su Cristo, tres golpes secos de martillo y silencio. Hoy, la ciudad estará en vela al paso de la ronda de orujo del León iconoclasta, del entierro de Genarín. Hoy, siete palabras despertarán a León cuando el reloj marque el comienzo del nuevo día, voz heredada de la Ronda del Nazareno, ‘Levantaos hermanitos de Jesús, que es hora’. Hoy el Nazareno quedará en Santa Nonia, solo y velado, esperando la hora. Hoy un bracero sentirá el dolor de una pérdida. Y no estará solo.

Hoy León estalla en un ritual mil veces repetido, que conecta con los antepasados. El rito sentido, herencia de la herencia, el gesto que se sella, desde hace siglos, con el último beso antes de la procesión.

Hoy la vida está en la calle. Y que importe sólo lo importante, que se entere la ciudad.



Las procesiones del día: