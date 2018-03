Jesus Divino Obrero suspende su procesión de hoy

No esperaron ni a que lloviera. Jesus Divino Obrero ha preferido no arriesgar ni su patrimonio artístico ni el humano, ni sus tallas ni las túnicas de sus hermanos y hermanas. Bastó una previsión de lluvia para que la real hermandad suspendiera la procesión de hoy, prevista a las 6 de la tarde. Por la mañana, la cofradía envió por WhatsApp una comunicación avisando de la posibilidad de no celebrar la procesión. Se ha cumplido. El Divino Obrero se queda en casa pero han convocado a sus hermanos y hermana a un acto en el interior del templo que comenzará a la misma hora, seis de la tarde y que será publico.

León se queda sin ver la belleza del Nazareno de Luis Salvador Carmona que procesiona la cofradía de Nuestro Padre Jesus Nazareno de La Bañeza que ha cumplido 350 años. El Nazareno es una valiosísima talla que el imaginero talló entre 1755 y 1760.

La cofradía evita con esta decisión las críticas que levantó ayer la salida de la Virgen del Mercado para la procesión de La Dolorosa cuando ya llovía sobre León y la previsión meteriológica era que arreciara el temporal, como así sucedió. La Virgen, una delicada y valiosísima talla realizada en un peral en el siglo XV por un autor anónimo llego bajo la lluvia hasta las Carbajalas, donde tuvo que ser cubierta por un plástico. La procesión continuó sin embargo aunque se optó por que tomara el camino corto, desde la calle Corta por Juan de Arfe, Fernandez Cadórniga y regresó por Herreros de nuevo hasta la iglesia, este último tramo realizado ya en ordinaria, debido a la intensidad de la lluvia. La decisión de no dar la vuelta ya desde las Carbajalas ha provocado críticas. Los braceros llegaron con sus trajes empapados, a la Señora de León solo la salvó un plástico.

Jesús Divino Obrero tiene otra cita con la Semana Santa de León el Sábado de Gloria con la procesión de La Soledad y el Domingo de Resurrección con la procesión que cierra la Pasión de la ciudad.

--