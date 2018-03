Madre no hay más que dos

<div class="capillosArriba"></div>Pocas cosas deben retorcer tanto el alma como la muerte de una madre. Da igual si era algo esperado o se presenta sin avisar. Yo, gracias a Dios, aún no he pasado por ese trance, pero cuando le ocurre a alguien a quien admiras —y sobre todo a quien cuentas entre tus amigos— parte del dolor se comparte, trastoca todos tus planes, tira por tierra la caterva de preocupaciones absurdas con las que uno se afana en gastar la vida para ensalzar lo único que realmente vale la pena. Ayer se fue la madre de Emilio Beltrán Blanco, bracero mayor del Nazareno, mozo del mercado y, como ya escribí en su día, papón de los que antes de nacer ya pedían a gritos formar parte de una cofradía.

No hay palabra que valga para consolar en el día de las alabanzas, ni cielo lo suficientemente grande como para guardar a quien te llevó en su seno, a la que tantas veces murió en vida con tal de darte hasta el último suspiro, a la única con la suficiente capacidad de sufrimiento como para soportarlo todo por un hijo. Sé que hoy hubieras cambiado todas las tardes de gloria junto al Nazareno con tal de tenerla a tu lado un solo minuto más. Pero no es menos cierto que, precisamente tú, eres de aquellos elegidos que no dudan de que este bendito cuento no concluye aquí, que la muerte no es más que el camino hacia la vida, que tu madre está ya con tu otra Madre y lo que es mejor, con el verdadero Señor de León.

Son muchas las veces que te he visto llorar en una esquina porque el aguacero había deslucido el momento para el que vives el resto del año. Y quizá hoy te enfades conmigo, porque no eres de los que buscan los focos ni las primeras filas. Sé bien que cuando el ‘tinglao’ acaba desapareces de escena y le cedes el protagonismo a quienes no hicieron ni la cuarta parte que tú, a los ‘tontos por ciento’, a los necios que no acaban de entender que la procesión va por dentro, que esto no va de sentir lástima por Jesús, que la Semana Santa que añoras 365 días sólo sirve para una cosa; recordarle al mundo que el hombre de manos inocentes y puro corazón fue crucificado para que tanto tu madre como todo el que crea en Él tenga el billete de ida asegurado. Y eso, Milín, no tiene precio.

Llora si el cuerpo te lo pide, bríndale el Viernes Santo, dale las gracias por ‘los servicios prestados’, ruega que desde ahí arriba continúe intercediendo por ti. Que cuando vuelvas a cruzarte con ella, que lo harás, ya no habrá más llantos, ni lutos, ni pesares. Porque si algo vale la pena de toda esta semana es que tu Nazareno, Emilio, al final resucita.