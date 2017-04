Perdón, pusimos el corazón

Cuando hoy amanezca, habremos estado ya en el Locus Apellationis esperando justicia y también perdón. Cuando amanezca hoy, quizá hayamos echado la vista atrás y puesto en la balanza lo que somos y lo que queremos ser. Cuando haya amanecido, quizá la pesa se haya inclinado ya, qué peso, hacia el ser, pues siempre es más difícil que querer ser.

Cuando haya amanecido, habremos aprendido que es más fácil recibir perdón que perdonar. La paja que la viga. Predicar que dar.

Cuando hoy los del Perdón lleguen al atrio de la Catedral, en el lugar donde los reyes de León impartían justicia de alzada y la sentencia era promulgada por cuatro jueces, en nombre del rey, de la nobleza, de la iglesia y del pueblo, con arreglo al Fuero Juzgo y al Fuero de León, cuando los del Perdón lleguen allí para perdonar, todos sabremos que no es el preso quién está allí sino nosotros. Que dicen que él es el perdonado pero está allí para perdonar. Que esa es la condena.

Hacen bien los del Perdón en vestir túnica marrón y cruz franciscana. Hacen bien en no ser ni blanco ni negro, que es lección de vida comprender. Y lo que cuesta entender que ni blanco ni negro es.

Que sepa el preso del Perdón que lo llevamos dentro, que viene en nuestro corazón, que lo acompañamos por las calles, que sabemos cuál es el dolor de la equivocación. Hoy, como él, esperamos el perdón, esperamos aprender a perdonar.

Cuando los del Perdón anden aún presos por las calles, la antiquísima y reverenciada cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad sacará a sus tres Vírgenes, a sus tres ‘Madres’. Las pondán en la calle por primera vez tras una decisión histórica, otra más. Que tan difícil como perdonar habrá sido acceder a que ellas y ellos, ellos y ellas pujen juntos bajo el mismo paso. Estarán en la calle las tres ‘Madres’ de Angustias y León sabrá por qué el Martes grande se llama del Perdón.

Perdón. Sí, perdón si pusimos alumbradoras y era manolas. Perdón si eran de Jesús y no de Minerva. Perdón si no eran tantos braceros y en cambio eran más tallas. Si no eran ellos, si no se llamaban así, si nunca estuvieron. Perdón de palabra, obra y omisión.

Perdón, sólo pusimos el corazón.