Silencio, es la Amargura

Tantas lágrimas derramadas por ella. Tantas lágrimas derramadas con ella. Tanta lucha para que el pasado no quede en pasado. Para que la Vera Cruz no se convierta en reliquia. Para olvidar que debió estar en la calle. Para no olvidar nunca. Para recordar que es cofradía. Más que un paso. Cientos. Juntos. Unísono. Que uno solo no puede.

Han florecido los almendros. Para Ella. Un viaje de día, otro en la noche. Cinco sombras, cinco almas. Un secreto. Una ofrenda. Miles de flores cuajadas a su paso. Es antigua esta soledad que no está sola. La lleváis vosotros. Y ellas. Es historia esta soledad que la ciudad llama ‘la Paloma’. Es devoción en Minerva y fuera. Rezo. Palabra. En silencio os quieren. Callados. Sin papel entre tantos papeles. Calladas. Calladas o convencidas. Cuña de la misma madera.

Esta noche sale la Amargura. Estará en la calle ya el señor de Medinaceli, el del Silencio, el de la Orden Terciaria, el de los crucíferos, el que sobrecoge a la ciudad, penitente entre penitentes, callado León a su paso, que sólo se escuche un rezo quedo, el del Credo. Habrán salido ya las nazarenas de capa dorada, cita de cien hermanas y algún hermano, Agonía por la ciudad vieja. Estarán recogidos en San Marcelo los de las Siete Palabras, aguardando el momento, esperando la medianoche, velando a su Cristo, el de los Balderas, devoción hecha arte, vía crucis de velas y silencio, oración y recogimiento que recorre León en busca del alba, que regresa de madrugada cuando suene La Madrugá. No habrán salido aún los del Desenclavo y su ronda, que pone palabra a un sentimiento, que da voz a un cronista que ha muerto pero vive en el recuerdo. Estará el León de los romanos esperando esta noche a nueve pregoneros, que cumple un cuarto de siglo, que ronda la ciudad entre antorchas y redoble, con carracas y corneta. Estará entonces en la calle la Amargura. Señora de un puñado de braceros que nunca se rinden, de mujeres que tampoco.

Salid y haced historia. Que os lo debe León entero. Que os lo debe entera la cofradía. Sí, cofradía sois. Cofradía hacéis. No estáis solos. Hermanos de la Amargura. Hermanas de la Amargura. La ciudad está con vosotros.



