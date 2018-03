El viento y la lluvia provocan la suspensión de todas las procesiones

Una previsión meteorológica catastrófica,que anunciaba fuertes lluvias a partir de las seis de la tarde, ha obligado al Gran Poder de León a suspender su procesión y el emblemático acto del Encuentro, en la plaza de la Catedral, punto fundamental de la procesión de Jueves Santo de la cofradía. No es la única. También han decidido refugiarse 'en sagrado' las de María del Dulce Nombre y la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena. A última hora de la tarde, el Desenclavo también suspendió su procesión.

Los primeros en tomar la decisión fueron los del Poder. Lo hicieron cuando aún no llovía sobre León pero ya se había desencadenado el vendaval. El abad y la junta de Seises adoptaron esta decisión para proteger el patrimonio de la cofradía y velar por los hermanos y hermanas. El tiempo no ha sido propicio para el Gran Poder de León el Jueves Santo aunque sí lo fue el Domingo de Ramos, cuando puso en la calle la primera de las procesiones que saca en la Semana Santa.



La de hoy era una cita con mucha emotividad para la cofradía, que acaba de perder al banderín de su banda en un accidente de tráfico, motivo por el que la cofradía ha procesionado con señales de luto, especialmente visibles en la agrupación musical, del que formaba parte. La viuda y los hijos del fallecido recibieron ayer un homenaje por parte de los bracero de la Amargura y de las hermanas de ese paso de la cofradía de Minerva y la Vera Cruz, que entregaron un ramo de flores con un crespón negro. La agrupación musical del Gran Poder acompañó ayer al paso de la Amargura de Minerva en medio de una emoción general del público, que aplaudió durante todo el recorrido a la talla y sus braceros. El motivo: el año pasado tuvo que quedar en casa por falta de hermanos que pujarán a la emblemática talla de la Vera Cruz.



Las previsiones del tiempo no son buenas para la Semana Santa de León en este último tramo. Se prevén fuertes lluvias durante la tarde del Jueves Santo y a partir del mediodía del Viernes Santo. Las previsiones tampoco son buenas para la Cofradia del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Si se cumplen, dispondrán solo de una ventana entre las nueve y las once de la mañana para poner en la calle la procesión, el tiempo justo para sacar las tallas de Los Pasos y hacer el Encuentro en la Plaza Mayor. Por la tarde, la meteorología anuncia fuertes tormentas de agua y viento, que ponen en peligro las dos procesiones de la tarde, la de Las Siete Palabras, que solo podría realizar su sermón en el interior de la iglesia de San Marcelo, y la del Entierro organizado por la cofradía de Angustias y Soledad, que organiza la única procesión oficial de la ciudad todos los años desde 1830, año en el que firmó un acuerdo de concordia con la cofradía de Minerva y Veracruz, que saca el Santo Entierro los años impares.