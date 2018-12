40.000 funciones diversas

carmen Tapia | redacción

En la provincia de León hay casi 40.000 personas que tienen reconocida alguna discapacidad. 39.072 personas (18.252 son mujeres y 20.820 hombres) con capacidades diversas. Más de la mitad viven en el medio rural.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado ayer, llegó con una buena noticia. El Gobierno tiene intención de aprobar en el próximo Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva. Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el que recoge expresamente que las personas con discapacidad gozarán de sus derechos en condiciones de libertad e igualdad sin que pueda producirse discriminación. Así lo anunció ayer en un comunicado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad tras la reunión que su titular, Carmen Calvo, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, tuvieron con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). También reconoce por primera vez la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado, informa Efe.

Ayer, el en Día Internacional de las Personas con Discapacidad, José Luis Martínez (Alfaem)y Juanjo de Cocinandos, Rubén López (Autismo León) y José Luis Díez (Cultural); Ana María Gutiérrez (Once) y Aurora Baza, concejala de Familia y Servicios Sociales; Omar García (Solidarios por León) y Santiago Didesant, diseñador de moda; Cristina Fernández (Cocemfe) y Mures; Lucía Collado (Aspace) y Manolo Martínez, David Silva (centro de Diputación) y Manuela Garcia, diputada de Centros Asistenciales de la Diputación de León; Ignacio de la Fuente (Parkinson León) y el dibujante Lolo; Sara Aller (Aspaym) y Emma Posado; Eva Sánchez (Amidown) y Rafa Guerrero y Roberto Urdiales (Asprona) pusieron voz a las reclamaciones. Piden respeto a sus necesidades. «Quiero vivir mi vida, quiero ser independiente, quiero que las miradas que se crucen con la mía no sean de pena, miedo o rechazo. Quiero que me mires como soy. Soy una persona como tú, con una característica más que no me define, que no me hace ser ni mejor ni peor. Quiero poder decir alto y claro que me siento ciudadano en mi ciudad, que alcanzo las metas y logros que me propongo, que vivo en una sociedad justa e igualitaria». Así lo reclamó Roberto Urdiales, persona con discapacidad de Aprona León, que leyó el final del manifiesto. «La difencia enriquece, no separa».

Por su parte, el sindicato Csif insistió ayer que las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia machista aparezcan en las estadísticas, que se llevé a cabo una «segregación» de ese grupo de personas ahora «invisible».

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una jornada que cada año busca la sensibilización sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus derechos.