Los 5.000 cielos que ponen a León por las nubes

carmen Tapia | león

Es una de las pocas personas a las que se le puede decir que se pasa el día en las nubes y no se ofende. Al contrario, este ovetense afincado en León, estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de León, se ha especializado en nubes. Su trabajo de investigación consiste en observar el cielo y en detectar cambios en las nubes que le ayuden a establecer un método de pronóstico del tiempo a corto plazo. Tiene un archivo de más de 5.000 fotografías con fotos del nubes de León y Asturias, principalmente, que analiza con detalle para descubrir nuevos tipos y familias involucradas en la lluvia y la formación de arcoíris. «Las nubes tienen su propio lenguaje, sólo hay que saber mirar e interpretar», asegura. Orueta es miembro de la Asociación Meteorológica Española y forma parte del jurado de los concursos de fotografía que se organizan con cada estación del año y su amor por los hidrometeoros le lleva de ciudad en ciudad a impartir talleres de divulgación. Además de las charlas impartidas en las universidades de León y Valladolid, tiene concertados ya talleres en Orense, Zaragoza y La Rioja. «En el año 2013 empecé a hacer fotos de nubes y desde entonces no he parado. Las tengo archivadas por años y por meses», asegura. Una valiosa fuente de información que le servirá para el estudio de la predicción del tiempo. «Hay nubes aburridas, pero hay otras que son puro arte. El cielo es muy cambiante», asegura. Y el de León es uno de los que más le llama la atención. «Los mejor del cielo de León en verano son esas nubes altas en forma de fibras y alargadas cuando hace mucho frío, o las algodonadas en verano, Y los colores anaranjados y cobrizos de los amaneceres y atardeceres».

Martínez de Orueta ve en las nubes la mejor esencia de la naturaleza. «La naturaleza es capaz de mostrarnos su mejor esencia y dejarnos unas espectaculares puestas de Sol que dejan ver en el horizonte nubes de magníficos colores».

En el trabajo de investigación y divulgación, Martínez de Orueta explica el proceso de formación de las partículas diminutas de agua líquida o hielo, o de las dos, suspendidas en la atmósfera y que, en general, no tocan el suelo. Esa es la definición oficial, pero este especialista en ciencias ambientales cree que «una nube es algo más que eso» y su observación minuciosa es clave para predecir el tiempo en un plazo de 24 a 72 horas. «Hay nubes que pueden medir hasta 14 kilómetros, es el caso de las convectivas, que se producen por el calentamiento del suelo». Todas las nubes están en el cielo de León. «Sólo hay que mirar. Incluso hay personas que ve en ellas formas divertidas que otras no ven».

La última formación de nubes incluida en el Atlas Internacional de Nubes, publicado por la Organización Meteorológica Mundial, son las asperitas. Están entre las 12 nuevas formaciones reconocías en un libro cuya primera edición data del siglo XIX, es un texto de referencia global para observar e identificar nubes.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) distingue diez tipos combinados, según su forma: cirros, cirrocúmulos, cirroestratos, altoestratos, altocúmulos, estratos, estratocúmulos, nimboestratos, cúmulos y cumulonimbos. Pero cada una tiene sus subfamilias y están identificadas más de 40. Cada año se incorporan nuevos nombres al Atlas Internacional, fruto de la investigación como la que hace Javier Martínez en León.