"5 De Ayles" entre los diez vinos premiados con el Gran Bacchus de Oro 2018

EL vino "5 de Ayles" del 2015, del Pago de Ayles (Zaragoza) ha sido distinguido con el premio Gran Bachhus de Oro, al que tan solo han accedido diez caldos de distintas zonas españolas e internacionales como México, Eslovaquia y Portugal.

El resultado de la XVI edición del Concurso Internacional de Vinos Bacchus, que organiza la Unión Española de Catadores, ha reunido en el Casino de Madrid a los profesionales de primer nivel mundial, con 10 Masters of Wine en un panel de 85 catadores, y ha tenido a la República Checa como país invitado, se ha dado a conocer hoy, según informa la organización.

Además ocho vinos aragoneses han sido distinguidos con el sello Bacchus Oro, con tres de las Denominaciones de Origen Campo de Borja (Fagus 2015, Borsao Bole 2015 y Borsao Zahris 2014) y Cariñena (Care Tinto Roble 2017, Anayon Garnacha 2014 y Corona de Aragón Special Edition 2015); y uno de las DO Calatayud (La Dolores Deluxe 2015) y Somontano (Laus Rosado 2017).

Con el premio Bacchus de Plata han sido premiados un total de 26 caldos, de los que 10 son de la DO Somantano, 8 de la DO Cariñena, 6 de la DO Calatayud, 1 de la DO Campo de Borja y 1 de Pago de Aylés.