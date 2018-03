52 albañiles para arreglar una acera en Granada

Un total de 52 operarios trabajando en una obra de poco más de 200 metros han dido grabados en Granada en horario laboral. Las imágines, que un usuario de Twitter ha compartido en esta red social, se han viralizado y han abierto el debate sobre el número excesivo de trabajadores en un espacio reducido en una obra financiada por el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), lo que antes era el PER, el Plan de Empleo Rural.

El vídeo de menos de un minuto se ha grabado desde el asiento del copiloto, tal como explica el Ideal, al pasar por un tramo de carretera en la zona norte de Granada, en el Camino de Alfacar. Se pueden contar hasta 52 albañiles trabajando en una acera de 200 metros. Algunos de los operarios están prácticamente parados, o realizando tareas innecesarias, como sujetar una señal entre dos personas o estar mirando el móvil.

Así gasta el dinero el Ayuntamiento de Granada. Y lo dice un granaíno. Un aplauso al que es capaz de denunciar estás barbaridades pic.twitter.com/UEyNMuPeNs — Chema Clavero (@jm_clavero) 14 de marzo de 2018

Desajustes puntuales

El Ayuntamiento de Granada ha reconocido que se trata de desajustes puntuales mientras se ordenan los tajos por finalización de las tareas. Hay ocasiones en las que "no hay suficiente tajo para todos" y que hay muchos beneficiarios del PER "que solo tienen la oportunidad de emplearse gracias al PER", ha dicho.

Miguel Ángel Fernández, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, ha señalado que "más allá de la función social, la principal beneficiada es la propia Granada, ya que se trata de una actuación que revierte en la ciudad".

Según recoge el Ideal, la remodelación de la plaza del poeta Garcilaso de la Vega y la construcción del acerado en el Camino de Alfacar tiene un presupuesto de 798.656 euros con cargo al PFEA del 2017. De esta cantidad el Consistorio de Granada aporta 78.183 euros.