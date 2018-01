El 80% de los libros digitales son piratas

Seis de cada 10 españoles (59,7%) leen libros en su tiempo libre. La mayoría sigue siendo fiel al papel, con una media de 11,6 libros al año. Pero el 20% de la población combina tanto el soporte tradicional como el digital. Ahora bien ¿cómo acceden a los libros 'online'? Solo el 30% paga por ellos. El 80% de los libros digitales leídos en 2017 se obtuvieron de forma “gratuita”. Así se especifica en el informe de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que en ningún caso menciona la palabra piratería. A las 5.000 personas encuestadas para realizar el estudio solo se les preguntó si pagaban o no por el contenido cultural. Hay libros digitales gratuitos, pero los editores no tienen dudas: ese 80% de libros gratis leídos son "piratas". Al menos lo son en una amplísima mayoría, según aclara Antonio María Ávila, director ejecutivo de la FGEE.

El informe de los editores -que no se realizaba desde 2012 por falta de presupuesto- confirma que los españoles leen más libros que hace 5 años. El porcentaje de población lectora asciende a 65,8% (2,8 puntos porcentuales más que en el 2012) y se va acercando a la media europea (70%). Sin embargo, el 40% de los españoles no leen jamás por ocio. Los dos motivos principales para no acercarse a los libros son dos. El primero, la falta de tiempo (el trabajo y la familia consumen todas las horas del día). El segundo, el nulo interés por los libros, argumento esgrimido por el 35% de los no lectores. El 18% confiesa que prefiere realizar otras actividades de ocio mientras que un 0,7% alegan el precio excesivo.

Redes sociales y webs

El porcentaje de españoles que leen (no solo libros, sino otros formatos) ha subido desde 2012. En todas las comunidades ha crecido ese porcentaje salvo en Extremadura. Mientras, Madrid sigue siendo la región con más índice de lectores (71%). En Catalunya, el porcentaje es del 62,7% (sube un 7,7%). Respecto a la lectura en general, el aumento más evidente es el que experimentan las redes sociales y webs, aunque lo más leído siguen siendo los periódicos, seguidos de los libros (las revistas, sin embargo, caen bastante).

Las mujeres leen más

Como ocurre en el resto del mundo, la lectura de libros en tiempo libre sigue siendo mayor entre las mujeres. La diferencia es considerable en la franja comprendida entre los 45 a 54 años (73% de mujeres frente a 51% de hombres). Tradicionalmente, son los estudiantes los que más leen, seguidos de las personas con trabajo fuera de casa. Sin embargo, las cifras de 2017 confirman que los parados están demostrando un alto interés por la lectura, al igual que las amas de casa y los jubilados.