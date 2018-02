El 92% de los coinfectados con el VIH-VHC curan la hepatitis C con retrovirales de acción directa

Más del noventa por ciento de los pacientes coinfectados con el VIH y el VHC (hepatitis C) han conseguido curar el virus hepático tras haber recibido retrovirales de acción directa (AAD) frente al citado virus.

Así lo demuestra la investigación realizada sobre los pacientes incluidos en la cohorte Madrid-Core (Madrid Coinfection Registry) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) coordinada por los doctores Juan Berenguer (Hospital General Universitario Gregorio Marañón) y Juan González (Hospital Universitario La Paz) y miembros de GeSIDA (Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica).

Sus resultados, publicados en la revista científica "Hepatology", han sido difundidos hoy por GeSIDA.

Uno de los hechos más relevantes, según los investigadores, es que se trata de la mayor experiencia en mundo real sobre el tratamiento con AAD en personas coinfectadas con VIH/VHC comunicada hasta la fecha en todo el mundo.

En este sentido, explican que los pacientes que se incluyen en estudios clínicos son seleccionados y reúnen unas características muy favorables.

Y de ahí la importancia de conocer cómo se comportan estos tratamientos en el mundo real, donde los pacientes suelen tener características más desfavorables que las de los participantes en ensayos.

Los pacientes estudiados fueron seleccionados del Registro de Utilización de Agentes Antivirales para el Virus de la Hepatitis C (RUA-VHC) del Sermas, que recoge, de forma prospectiva, toda la información clínica de los pacientes que reciben tratamiento frente al VHC con AAD en los hospitales del Sermas desde noviembre de 2014.

Y para el citado estudio se utilizó toda la información disponible de los primeros 2.639 pacientes coinfectados que habían iniciado tratamiento hasta agosto de 2016.

La mayoría eran hombres y con una edad media de 50 años (el 41 % tenía cirrosis hepática).

De ellos el 92 % se curó y menos del 1 % tuvo que suspender el tratamiento por distintos problemas.

GeSIDA recuerda que la hepatitis C ha sido hasta fechas recientes una de las comorbilidades más importantes de los pacientes infectados por el VIH y que, en 2015 y 2016, la prevalencia de la infección activa del VHC en personas infectadas por el VIH se había reducido un 47 % (del 22,1 % al 11,7 %), gracias a una mayor exposición a los AAD frente al VHC.

"La introducción de los AAD frente al VHC ha sido uno de los principales avances en medicina clínica en las últimas décadas", aseveran los doctores Berenguer y González", coordinadores de este estudio. EFE