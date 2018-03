«A veces generamos expectativas desmedidas»

carmen Tapia | león

El jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Cesáreo Conde, expondrá hoy en el II Simposio de San Juan de Dios sobre ‘Patología de Columna de la cuarta edad’, la necesidad de seleccionar bien a los pacientes y las técnicas que se utilizan en la cuarta edad, mayores de 80 años, antes de pautar una operación de columna. «Hay que tener ‘sentidiño’, como dicen los gallegos», y con esta expresión fija un criterio que evita la «sobreindicación quirúrgica desmedida, con la que generamos expectativas desmedidas» e insta a reflexionar sobre la vejez «que no es una enfermedad, sino un proceso normal».

Sin embargo, en caso de ser necesario, Conde pone en valor la cirugía mínimamente invasiva, con menos riesgos y efectos secundarios que las generales. «Los enfermos de edad avanzada son más frágiles y con la cirugía mínimamente invasiva procuramos hacer el menor daño posible. Hay que ser muy prudente a la hora de someter a estos pacientes a cirugías complejas».

Y para no levantar «expectativas desmesuradas» recuerda que la realidad de las personas mayores no es siempre la que se pretende socialmente. «Ahora vemos anuncios de personas mayores que juegan al golf, practican tenis y esquían. Eso está muy bien, pero no siempre es posible. Las personas mayores se encorvan con la edad y si nos empeñamos en operarlos para enderezarlos con cirugías de riesgo con las que conseguimos una bonita radiografía aunque eso no significa que sea mejor para el enfermo».

Lo menos invasivo siempre es lo más adecuado para los pacientes mayores. «Tenemos que respetar los protocolos», pero el futuro tiende cada vez más a operar a los pacientes de mayores. «Operamos con técnicas no agresivas a personas de noventa años».