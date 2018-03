De acosar a dinosaurios a la sanidad del siglo XXI

carmen Tapia | león

«Cada vez nos cuenta más trabajo acabar con ellas». El Colegio de Veterinarios de León vuelve a lanzar la voz de alarma ante la proliferación de garrapatas también en invierno. Las heladas de los últimos días no han conseguido acabar con una población que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años como consecuencia del cambio climático. El riesgo no sólo está en las mascotas. Estos parásitos, que ya chupaban la sangre de los dinosaurios hace 150 millones de años, se hacen fuertes, resisten cada vez más a todos los tratamientos conocidos hasta ahora, y pueden provocar enfermedades a las personas. Los veterinarios de León establecen contactos con los médicos de familia para alertarles de que los síntomas inespecíficos que pueden padecer las personas para los que no tienen una explicación concreta pueden estar provocados por la picadura de una garrapata. «Fiebres recurrentes sin causa aparente, cansancio, anemias que no responden al tratamiento...los síntomas pueden deberse a los efectos de la picadura de una garrapata, sin que la persona afectada se haya dado cuenta», explica Pedro Neira, del Colegio de Veterinarios de León, que, en estos casos, aconseja análisis de sangre para detectar los anticuerpos».

Tratamientos

«Pulgas y garrapatas se hacen fuertes en los animales en estos días. Hace unos años era suficiente con las pipetas contra los parásitos. Después necesitamos reforzarlas con los collares insecticidas, un combinado con las dos protecciones, y ahora ya no es suficiente, no conseguimos matarlas, se han hecho resistentes». Neira asegura que los laboratorios farmacéuticos se afanan por conseguir nuevos antídotos para acabar con este ácaro que sobrevive todo el año y al que parece no afectar tanto como antes las heladas «En los dos últimos años ha crecido tanto la población que sobreviven debajo de los arbustos».

«Lo último son unas pastillas para que ingieran los animales cuyo producto se queda en el torrente sanguíneo del perro y al picar se mueren». En los dos últimos años ha crecido tanto la población que sobreviven debajo de los arbustos. «Este año se esperaba que descendiera la población de garrapatas porque hemos tenido heladas, pero en mi clínica ya estoy quitando garrapatas a perros que llevan protección». Para comprobar la agresividad de las garrapatas, éste veterinario paseó hace unos días con su perro por la Candamia «pero sin protección. No le puse la pipeta y así comprobar si había garrapatas o no. Cuando volví a casa le tuve que quitar diez garrapatas».

El presidente del Colegio de Veterinarios de León, Luciano Díez, señala que ya no se puede bajar la guardia porque las garrapatas sobreviven todo el año «y pueden transmitir graves enfermedades a las mascotas y a la familia». «Las garrapatas pueden ser responsables de la transmisión de enfermedades como la ehrlichiosis, la bebesiosis o la enfermedad de Lyme. Por eso hay que considerar la desparasitación externa como una consulta de medicina preventiva».

Los veterinarios de León atribuyen el aumento de garrapatas al cambio climático con otoños e inviernos más suaves. El Colegio de Veterinarios de León alerta sobre la existencia de parásitos que hasta ahora no ocasionaban riesgos más allá del verano. Las garrapatas sobreviven todo el año. «Estamos viendo en las consultas de veterinaria perros llenos de pulgas y garrapatas en pleno invierno», asegura Díez, por lo que recomiendan a los dueños de mascotas que no bajen la guardia en la desparasitación, no sólo por la salud de sus animales, sino porque también pueden infectar a las personas. «En humanos producen alergias e irritaciones. Las enfermedades más importantes son las Fiebre del Heno y la fiebre de Lyme. Además transmiten ciertos parásitos internos microscópicos y pueden ser vectores de otras enfermedades. Su picadura es indolora porque inyectan un analgésico. Lo más común es una reacción por hipersensibilidad».

Dónde se esconden

Los perros, por ejemplo. están muy expuestos a las garrapatas y pueden esconderse en el pelaje y pasar desapercibidas a los ojos del propietario por su tamaño, sobre todo si se encuentra en fases juveniles de su ciclo biológico. «Las garrapatas viven 17 meses, pero si están sometidas a temperaturas bajo siete grados mueren», asegura Luciano Díez.

«Históricamente, los veterinarios de León y de cualquier otra zona de clima continental recomendábamos no desparasitar externamente en invierno, porque estos artrópodos se adormecen con el frío o fallecen en las heladas. Sin embargo, el cambio en las temperaturas hace que podamos tener problemas de salud grave en las mascotas como alergia, enfermedades mortales de la sangre, etc, y al final también afecta a humanos».

El objetivo de la alerta es concienciar a la ciudadanía de que «el cuidado de los animales mejora la salud de las personas».

Los profesionales aconsejan que los paseos por el campo se hagan con una adecuada protección para el perro y para las personas, con ropa cómoda pero que proteja todo el cuerpo de posibles picaduras.