Desconocimiento. El desconocimiento de la enfermedad contribuye a su estigmatización. Uno de cada cinco ciudadanos no conviviría con una persona infectada con el virus. El 51% de la población desconoce las vías de contagio.

carmen Tapia | león

Los nuevos antivirales han curado al 95% de los más de 600 pacientes con hepatitis C de León. El Hospital de León trata ya a los nuevos diagnosticados, una media de cuatro pacientes al mes. Ya no hay lista de espera y los especialistas se lanzan a la caza del virus oculto, es decir, el que está en el 70% de los afectados pero aún no están diagnosticados. De eso se habló ayer en la presentación de las primeras Jornadas Europeas por la Eliminación de la Hepatitis C, un encuentro que se celebrará en Madrid del 9 al 21 de abril con la participación de más de treinta especialistas entre expertos, médicos, comunidad científica y asociaciones europeas reunidos por la Plataforma de Afectados. Dos leonesas, Ángeles Fernangómez y Chus Santos encabezan la organización del simposio internacional y la exposición sobre la historia de una enfermedad y la lucha de los afectados por conseguir la nueva medicación para todos los pacientes, un logro que les ha hecho merecedores del premio Ciudadano Europeo del Año. «Somos una asociación de pacientes que ha llegado muy lejos», explica Chus Santos. Una revolución de los pacientes que dura ya cuatro años en la que participan las comunidades científica, las autonomías y el Estado.

El siguiente paso es conseguir el cribado universal que consiste básicamente en hacer análisis a toda la población para detectar el virus en pacientes que no saben que lo tienen.

Las eurodiputadas del grupo de la Izquierda Europea, Ángela Vallina, e Izquierda Plural, Paloma López, respaldaron ayer con su presencia en la presentación de las jornadas el impulso de una política común en todos los países para acabar con el virus. El Parlamento Europeo no tiene atribuciones para legislar sobre la materia, pero puede promover iniciativas para convencer a los gobiernos europeos para que dirijan sus políticas en la misma dirección.

El presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc), Damián Caballero, alertó de un problema del que se hablará en las jornadas que se celebrarán del 9 al 22 de abril. A juicio de los expertos, entre los que está el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, el virus de la hepatitis C podría erradicarse con los cribados en Atención Primaria para detectar a esta población y tratarles a tiempo y, así, contribuir a erradicar la enfermedad en España.

El cribado universal servirá para detectar los casos ocultos. El jefe de Digestivo del Hospital de León, Francisco Jorquera, asegura que el personal de su servicio se han puesto en contacto con las asociaciones y oenegés de León que trabajan con personas en exclusión social para que deriven al hospital a los usuarios de estos recursos sociales para que reciban los nuevos tratamientos. El objetivo es detectar las infecciones en los «grupos vulnerables». Pero hay más.

Sacyl ha autorizado a los especialistas a que crucen los datos de las historias clínicas con los médicos de familia y «repescar» a pacientes tratados con los antiguos tratamientos y que abandonaron la terapia por los efectos secundarios. «Es un procedimiento de trabajo para revisar todos los diagnósticos. Esperamos recuperar a 200 pacientes más y tratarlos con los nuevos antivirales».

Diagnóstico en un paso único

La Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, han elaborado un documento de consenso para diagnosticar la hepatitis C (VHC) en un único paso. Lo consideran «crucial» para avanzar en el objetivo de la eliminación de la infección como problema de salud pública en España. El diagnóstico en un único paso consiste en la investigación de la infección activa (anticuerpos y viremia o virus en el torrente sanguíneo) en una misma muestra, lo cual disminuye el tiempo de acceso al tratamiento y evitaría pérdidas de seguimiento que pueden alcanzar hasta el 40% de los pacientes diagnosticados. Las sociedades señalan, en un comunicado, que aunque ocho de cada diez hospitales españoles dispone de medios para realizar el diagnóstico de la infección por VHC en un solo paso, únicamente lo hace el 31%, lo que resulta «ineficiente, pues sobrecarga las consultas de los especialista con hasta un tercio de pacientes, que han resuelto la infección de forma espontánea o tras un tratamiento antiviral previo».

Contagios. La hepatitis C no se transmite por contacto directo como tocarse, abrazarse o besarse, por la tos o el estornudo, ni al compartir alimentos o bebidas. El virus se transmite por contacto directo con la sangre o por ví sexual.

Tratamientos. Los últimos tratamientos curan al 97% de los pacientes en menos de doce semanas, sin efectos secundarios. La infección por VHC se cura transcurridas 12 semanas después de finalizar el tratamiento antiviral y no se detecta ARN del VHC en el plasma del paciente.

Formas de contagio. Compartir agujas y materiales de inyección; reutilización o la esterilización inadecuada del equipo médico; realización de tatuajes o perforaciones cutáneas en centros no autorizados.

El 70% está oculto. El 70% de las personas que están infectadas por el virus desconocen que lo tienen.