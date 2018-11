Actuar antes que un cáncer

La investigación y la prevención, en el Club de Prensa.

La responsable de Relaciones Externas de la Fundación Científica de la Aecc, Naiara Cambas Rubio, Serafín de Abajo Olea, y el investigador del CSIC, Borja Sánchez García. A la derecha, público asistente.

carmen Tapia | león

Analizar la variación genética y el metabolismo de una amplia muestra de individuos para elaborar riesgos, identificar factores causales y realizar estudios para prevenir el cáncer. Esa es la nueva línea de investigación que se suma a las que se realizan en el laboratorio para curar y frenar el avance de la enfermedad. Los resultados los explicarán hoy en el Club de Prensa del Diario de León los investigadores Tania Fernández Villa y Antonio Molina de la Torre, del proyecto Genetic and metabolomics screening towards precision medicine in cancer prevention dirigido por Antonio José Molina de la Torre y el que el grupo de investigación en interacciones Gen-Ambiente y Salud de la Universidad de León /Ibiomed dirigido por Vicente Martín.Todos los participantes son investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas y de Ibiomed de la ULE.

En el Club de Prensa estarán Carmen Marín, que dará una visión general sobre el trabajo financiado por la Aecc y desarrollado por Laura Maeso Alonso para el estudio de la función del gen p73 «que es esencial para el establecimiento y el mantenimiento de los complejos moleculares». El equipo de León ha identificado una nueva función de este gen en la regulación del citoesqueleto celular y la arquitectura tisular.