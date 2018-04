Acusada de robar cremas en un híper cuando ya era diputada autonómica

La democracia española está gravemente enferma..... Esta individua no dimite por haberse aprovechado del delito cometido por al menos 6 personas, ..... ni por haber destrozado la reputación de la Universidad...... ni por haber mentido.... ni por haber abusado de su posición.....etc, etc, etc..... dimite por haber robado hace 8 años dos frascos de potingues para la cara.... La democracia española está gravemente enferma.... y el ascenso de los neofascistas de Ciudadanos es el síntoma más grave y evidente.... un síntoma que ha apoyado a Cifuentes y que ahora apoyará a su sucesor un sucesor de Cifuentes tan nefasto como ella y que la ha aplaudido a rabiar..... la democracia española está enferma....