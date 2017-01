La agonía de las cañadas reales

cristina fanjul | león

En el mes de diciembre, el PSOE registraba una PNL en la que instaba a remitir a las Cortes el comprometido proyecto de Ley de Vías Pecuarias de Castilla y León, una normativa con la que cuentan otras autonomías y que la comunidad aún no ha desarrollado. Y es que las vías pecuarias en España constituyen un enorme patrimonio que está regulado por la Ley 3/1995, de 25 de marzo, de Vías Pecuarias. Esta norma supuso en su momento una apuesta por la recuperación y conservación de este patrimonio natural y cultural, único en Europa. El veterinario Manuel Rodríguez Pascual, uno de los que más ha estudiado la tradición de la trashumancia, asegura que a pesar de que Castilla y León tiene una enorme red de vías pecuarias —28.479 kilometros de longitud, de los cuales León cuenta con 2.320— no ha apostado nunca de forma firme y decidida por este enorme patrimonio. El también ingeniero agrícola lamenta que veinte años después, la Junta de Castilla y León aún no haya publicado un reglamento que desarrolle la citada ley, y denuncia que una buena parte de las vías pecuarias de la comunidad aún no están clasificadas, deslindadas y amojonadas. «Ante esta situación, la degradación de las mismas en las últimas décadas es cada vez más patente, con ocupaciones y construcciones ilegales, basureros y escombreras, que muchas veces dificultan el paso del ganado y ponen en riesgo este enorme patrimonio público», denuncia.

Trashumantes extremeños

En parecidos términos se expresa Efrén García Fernández, ingeniero técnico agrícola que trabaja como mayoral en una de las dos ganaderías que a día de hoy conservan la tradición de la trashumancia. «En Extremadura, las cañadas reales están delimitadas con mojones, algo que no ocurre en León, donde cañadas y cordeles se llenan de maleza». Alrededor de 2.500 ovejas ‘suben’ hacia el 20 de junio desde Extremadura a León y allí pasan la primavera y el verano. En los pastos de Babia pasan cuatro meses, 120 días durante los cuales los pastores que las cuidan no bajan del chozo. Es así que los animales ‘se comen’ dos primaveras, la de León y la de Extremadura. «La calidad y la cantidad de lana es mucho mayor. No es lo mismo comer ad libitum que hacerlo dentro de un esquema más normalizado», subraya Efrén, que trabaja en la ganadería Granda de Trujillo, cuya línea ‘hidalga’ desciende de las merinas leonesas de Luna. Sin embargo, Efrén teme que esta práctica tenga los días contados. «La administración, a pesar de sus palabras, no quiere trashumancia. De lo contrario, pondría en marcha medidas para favorecerla».

El ganadero se refiere a la normativa desarrollada por la PAC o al hecho de que las delimitación por comunidades autónomas les impidan cobrar las ayudas de alta montaña de Castilla y León al ser una empresa extremeña. «Nosotros mejoramos el ecosistema. Si no se hiciera trashumancia ni trasterminancia, León dejaría de tener praderas de calidad y crecería monte bajo, con la consiguiente degradación de la montaña...» Efrén García critica que normas como la prohibición de utilizar el fuego permita el crecimiento en zonas calizas de especies que, como la genista occidentalis, impide el desarrollo de ninguna otra especie y, por lo tanto, el paso de las ovejas. «Además, la Unión Europea ha marcado los puertos como zonas improductivas», lamenta Efrén. La trashumancia resulta capital para la biodiversidad puesto que permite que se siga produciendo intercambio biológico entre León y Extremadura. Son las ovejas, a través de esta tradición milenaria, las que llevan semillas de una zona a otra. «Las cañadas reales son, por lo tanto, corredores naturales y hacen posible que se mantenga la biodiversidad», destaca el mayoral. Efrén defiende que en España no hay un ecosistema natural sino un agrosistema que ha sido moldeado por la trashumancia «La oveja ha moldeado el suelo. Las zonas de trashumancia no tienen bosques. Si las ovejas desaparecieran de repente, lo que nacería sería monte bajo, con todos los perjuicios que eso supondría», asegura. Cita entre ellos la pérdida del paisaje de praderas, pero también la despoblación de la montaña por la disminución en el número de animales.

Propuestas del PSOE

Para remediarlo, el pasado día diez, los procuradores socialistas en Castilla y León volvían a insistir ante la Cámara por el olvido de la actividad trashumante. Lo hacían a través de dos preguntas en las que instaban al gobierno del PP a explicar si ha realizado alguna alegación que refuerce el papel de la trashumancia y en consecuencia su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial dentro del expediente abierto por la administración central. Asimismo, los procuradores cuestionan si la Junta tiene previsto defender las manifestaciones de pastoreo tradicional como la trasterminancia o los vaqueros de alzada.

Los socialistas defienden que la trashumancia en Castilla y León constituye un patrimonio vivo a pesar de la reducción de la cabaña ganadera trashumante y de los cambios en esta actividad. «Además de haber contribuido a conformar la identidad cultural de Castilla y León, la actividad trashumante ha originado un rico patrimonio cultural y etnográfico, reflejado en fiestas y tradiciones, en la toponimia, en la gastronomía y en toda la arquitectura relacionada con esta actividad», destacan los procuradores. El socialista Celestino Rodríguez recuerda además que las manifestaciones de la tradición oral, la artesanía y las técnicas de pastoreo tradicional, así como la ordenación de los pastos en el marco del derecho consuetudinario, son elementos de la cultura trashumante que esta actividad ayudó a transmitir a su paso por los diferentes y distantes territorios.