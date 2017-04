Air Canada separa a un niño de sus padres para echarlo de un vuelo por 'overbooking'

Un nuevo escándalo por 'overbooking' ha saltado a los medios. En esta ocasión Air Canada se ha tenido que disculpar y ha ofrecido una compensación por echar a un niño de 10 años de un vuelo, según ha explicado su padre, después de que la historia de la familia canadiense copara titulares apenas días después del escándalo de la aerolínea estadounidense United Airlines.

Brett Doyle ha explicado que había intentado sin éxito hacer el 'check in on line' de su hijo mayor. Una vez en el aeropuerto, les dijeron que no había asiento disponible para el niño en un vuelo con 'overbooking' de Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, a Montreal, donde querían hacer escala hacia Costa Rica para sus vacaciones, el mes pasado. La madre preguntó si podían renunciar ellos a su asiento para que su hijo pudiese volar, pero en la aerolínea no le confirmaron que el vuelo que dejaran libre fuera para el menor.

La familia viajó entonces a a Moncton, Nuevo Brunswick, para tomar un vuelo diferente a Montreal, pero descubrió en el aeropuerto que había sido cancelado. "Pensé que era una broma, que había cámaras ocultas o algo así", ha recordado por teléfono desde Charlottetown.



"COMPENSACIÓN MUY GENEROSA"



Doyle ha dicho que la familia se puso en contacto con Air Canada, la mayor compañía del país, en marzo, pero solo recibió una disculpa y la oferta de un vale de viaje de 2.500 dólares canadiensesdespués de que la historia fue publicada por un periódico canadiense el pasado sábado.

Una portavoz de la aerolínea dijo a la prensa canadiense: "Actualmente estamos intentando averiguar lo que salió mal y nos hemos disculpado con el señor Doyle y su familia, así como ofrecido una compensación muy generosa a la familia por su inconveniente".

Doyle, cuya familia llegó finalmente a Montreal y pudo volar hacia Costa Rica, ha dicho que ha comprendido la indignación ciudadana después de que un pasajero de 69 años fuera arrastrado de su asiento en un avión de United en Chicago el 9 de abril para dar espacio a miembros de la tripulación. "La gente está harta", ha dicho, en referencia al 'overbooking' de las aerolíneas. "No deberías poder vender algo dos veces."