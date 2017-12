Alfaem amplía el centro de día con 60 plazas más

ana gaitero | león

Alfaem Salud Mental León cierra sus 25 años de andadura en León con el broche de oro del premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos y la vista puesta en la culminación de las obras de reforma del pabellón de San Cayetano cedido por la Diputación provincial para ampliar el centro de día.

La previsión es aumentar como mínimo 60 plazas sobre las 80 autorizadas en la actualidad, si bien la cifra definitiva será determinada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. La reforma afecta a los 1.600 cuadrados de las cuatro plantas del antiguo pabellón San José de lo que fue residencia infantil San Cayetano.

Alfaem está en este edificio desde 1995, cuando abrió los primeros talleres ocupacionales. La reforma ha supuesto una inversión que ronda el medio millón de euros. La nueva etapa de Alfaem se afronta con un presupuesto provisional de 2 millones de euros (a expensas de cerrar convenios con la administración) para el ejercicio de 2018 y el relevo de la junta directiva y, en particular, de su presidenta, Ascensión Sedano, que después de 22 años al frente de la asociación dio el testigo a Laura de la Torre.

El reto de aprovechar el 25 aniversario para realizar acciones conmemorativas y difundir el día a día de la asociación durante todo el año no sólo se ha logrado, sino que las cien personas que trabajan en el grupo Alfaem han tomado conciencia de «la magnitud y el alcance de nuestra atención, como entidad de referencia en salud mental en la provincia de León», señaló Sedano en el informe a la asamblea de socios y socias.

Una labor que se materializa en más de 1.700 intervenciones con personas con problemas de salud mental que cada vez toman más protagonismo y se han convertido en su propia voz ante la sociedad con la creación del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona cuyo lema es «nada de nosotros sin nosotros».

Rosa María Álvarez Redondo, coordinadora de este comité, se incorporó a la junta directiva como cabeza visible del colectivo dentro de Alfaem. Forma parte del trabajo innovador en proyectos de salud mental con el método Prospect, basado en la comunicación, experiencias y la reflexión de usuarios, familiares y profesionales. Se trata, precisó Sedano, de «mejorar su calidad de vida mediante la participación activa en su propio proceso de recuperación».

«Tenacidad» y «empatía» son las palabras clave en las que incidió la presidenta saliente para llevar a buen puerto los objetivos de la asociación Alfaem Salud Mental León, el centro especial de empleo Alfaem La Senda y la Fundación Alfaem, que gestiona la residencia.

Asimismo, animó a seguir en el camino de «erradicar el estigma social, y a veces incluso familiar, hacia las personas con problemas de salud mental», puntualizó, como se hace cada año con las campañas de sensibilización en el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Internacional de la Discapacidad y a través de muchos de sus programas de divulgación y sensibilización.

«Es una labor que no se acabará nunca», subrayó. Ascensión Sedano animó a las delegaciones de Ponferrada, Astorga y Villablino «a que continúen trabajando por conseguir una sede y servicios dignos para las personas que viven en la zona rural y que tienen más difícil, si cabe, la atención especializada».

También considera un reto para los próximos años ampliar el dispositivo residencial de pisos tutelados para personas con problemas de salud mental (hay , al igual que potenciar el centro especial de empleo que cuenta actualmente con 25 trabajadores y trabajadoras.

«Resaltar las capacidades de las personas por encima frente a los prejuicios es una tarea primordial», agrega esta mujer que dse despidió de las familias, personas afectadas y personal de Alfaem agradecida por el «honor de ser la encargada de recoger el premio a los Valores Humanos y Desarrollo Social que nos entregó recientemente Diario de León». «Ha sido un broche precioso y un premio muy compartido con los que se fueron y, por supuesto, con los que llegarán», añadió.

Recordó también que «los sueños de esta humilde asociación comenzaron hace 25 años, cuando las personas se involucraron, se comprometieron y se unieron» al tiempo que animó «a seguir soñando y cambiando las cosas porque merece la pena».

Desde aquellos duros comienzos, añadió, el camino «tampoco ha sido fácil y todavía queda mucho por andar, pero en algún momento hay que hacer balance y este creo que es buen momento», añadió al referirse a su despedida.

«Es un balance muy positivo: ¡Hemos logrado metas inimaginables, hemos cumplido tantos sueños!». Y quizá lo más importante: «Hemos logrado ver sonreír a nuestros chicos y chicas pese a los problemas de la enfermedad, arropado y dado respiro a las familias, y también trabajo e incluso una forma de vida a nuestros profesionales, tan volcados y apasionados».

«Siento que me voy con los deberes hechos, porque me ha movido el corazón y creo que esto es lo que me ha mantenido tantos años ligada a vosotros», afirmó Sedano para dar las gracias a su familia, de la que se mostró orgullosa: «A pesar de que mi marido falleciera, mis hijos y mis nietas han entendido muy bien lo que me motivaba a seguir por y para las personas con enfermedad mental. No dejaré de estar cerca de la asociación porque sois también mi familia y os llevo en el corazón».