Aluvión de críticas a la RAE por la justificación de una decisión discriminatoria contra las mujeres

El lenguaje inclusivo ha pillado en el cambio de siglo a la Real Academia Española (RAE). Lejos de aportar luz al debate sobre cómo visibilizar a las mujeres en la lengua, la institución ha vuelto a manifestarse contra su uso. Pero en esta ocasión no lo ha hecho a través de un comunicado, sino mediante un polémico mensaje en Twitter con el que justifica la decisión discriminatoria de una empresa con sus empleadas.

La noticia estaba en Córdoba. La empresa Aceites y Energía Santamaría S.L. de Lucena se negaba a pagar los atrasos de la actualización salarial a sus empleadas porque en el convenio aparece el término "trabajadores", en masculino, de manera que solo sus compañeros hombres han percibido este dinero.

En una de las numerosas reacciones a esta decisión, la actriz y activista feminista Alicia Murillo recordaba la importancia de que la RAE trabajase en este sentido y apelaba a su responsabilidad recordando que en anteriores ocasiones se había manifestado en contra. Se refería así al comunicado que la RAE emitió asegurando que los desdoblamientos en el lenguaje eran "artificiosos e innecesarios".

En la respuesta, la RAE justificó una actitud machista en estos términos: "Quizás la insistencia en afirmar que le masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones", decía en un tuit. Ponía así el foco de la noticia no en la responsable, la empresa que discrimina, sino en la lucha que en los últimos años se está dando en el feminismo para incluir y visibilizar a las mujeres con un lenguaje igualitario. "Os acabáis de marcar un 'la culpa es de las mujeres que se visten como putas' de manual", les recrimina Alicia.

A partir de esta conversación, las feministas se volcaron en las redes sociales para criticar duramente a la RAE por tirar piederas contra esta particular lucha. En numerosos mensajes, activistas, periodistas o diputadas se alertaban ante tal justificación.

Le RAE, amparando a los empresarios que no tienen vergüenza. Podría interpretar que el lenguaje inclusivo es fundamental para evitar casos como este pero no: es que son tan pulcros con los términos que si no se habla de mujeres no les pagan. https://t.co/FLWKQYPRCU