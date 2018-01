Amenazas tras la polémica de la 'drag queen' en la cabalgata de Vallecas

Orgullo Vallekano, una de las plataformas precursoras de la carroza inclusiva de la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas, en la que en principio iba a participar una drag queen, ha recopilado ya una decena de amenazas que podrían constituir delitos de odio, entre ellas se ha recogido "el cartón de las carrozas arde muy fácil".

"Hemos recibido amenazas directas de atentar contra la carroza y contra los integrantes que irán en ella", ha trasladado el portavoz David Molina. Entre ellas, "Tened cuidado, que el espumillón y el cartón piedra de las carrozas arde muy fácil, y habrá sopletes y cosas peligrosas cerca"; "Cuidado con vuestro hijos que se les contagia el virus del transexualismo" o "Que uno de estos tire a la cabeza y arreando", adjuntando una fotografía de un hombre disparando.

Todas ellas han sido recopiladas por Orgullo Vallekano, que las agrupará en un solo dossier que trasladará a la Policía para que se investigue si pueden constituir o no delitos de odio. Desde la plataforma consideran que toda la polémica surgida es "bastante injusta, innecesaria y retrograda".

"Hay también un cierto machismo y transfobia en nuestra sociedad que hace que la gente pierda los papeles con cosas tan inocentes como un espectáculo para niños protagonizado por tres cantantes disfrazadas de peluche", ha resaltado.

Orgullo Vallecano junto con otras asociaciones programaron para su carroza la participación de tres artistas, entre ellas, una Drag Queen. Desde el Ayuntamiento de Madrid han asegurado que se trata de una carroza en defensa de la igualdad y que no va a haber ninguna drag. De hecho, han informado que irán disfrazadas de animales de peluche.

Petición de medidas cautelares urgentes

La Liga Española Pro Derechos Humanos ha solicitado al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Madrid que adopte medidas cautelares urgentes para impedir la concurrencia de la carroza con temática LGTBI en la cabalgata. Así lo reclaman en un escrito en el que alegan que esa carroza "perjudica altamente el interés general, a los niños en su ilusión y tradición, además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos".

El documento, que han registrado este mismo miércoles, comienza asegurando que en dicha cabalgata se va a sustituir la tradicional por una carroza de "reinas", lo que a su juicio va en contra "del arraigo de las tradiciones católicas y la inalterabilidad de las instituciones bíblicas". "Más aún cuando se trata de fiestas religiosas dirigidas hacia la inocencia de los niños", apostillan.

"Planteamos estas medidas cautelares por la alarma social a nivel nacional que está generando por la ofensa a las creencias religiosas", recoge la petición, en la que explican que, con la presencia de las "Reinas Magas", "se cambiaría el criterio por el cual existen los Belenes y la imagen de quienes adoraron al Niño Dios a pocos días de su nacimiento".

Por último, concluyen recordando que las "Reinas Magas" no existen en la tradición religiosa, y que los Reyes Magos "no son personajes sino citas bíblicas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid no es titular". "Por ello no puede alterar la inalterabilidad dogmática de la Iglesia Católica durante milenios", señalan.